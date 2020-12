Whitepaper "Neue Zeiten. Neue Events."

Marketingagentur Cayenne veröffentlicht Whitepaper zum Thema hybrider Eventformate.

Wien / Sankt Pölten (OTS) - Das Jahr 2020 hat gerade für die Kommunikationsbranche viele Herausforderungen und Veränderungen gebracht. Auch die Eventbranche ist spätestens seit dem Frühjahr 2020 mitten im digitalen Zeitalter gelandet. Weitreichende Folgen für den gesamten Eventbereich, aber auch für Workshops, Meetings und aktuell auch Weihnachtsfeiern, waren die Folge. Die Wiener Marketingagentur Cayenne setzte gerade in diesen Zeiten mit hybriden Eventformaten, also unter Verbindung von Liveformaten mit digitalen Schnittstellen, neue Maßstäbe. Unter dem Titel "Neue Zeiten. Neue Events." steht seit heute, Freitag, dazu ein umfangreiches Kompendium zum kostenlosen Download unter https://www.cayenne.at/Cayenne_Whitepaper_Events.pdf bereit. Der informationsstarke Leitfaden gibt Einblicke in die Konzeption, Planung, Produktion und Aufbereitung von hybriden Eventformaten.



Das Whitepaper fokussiert auf die redaktionellen, technischen und inhaltlichen Komponenten dieser neuen Livemarketingdisziplin. „Dieses Whitepaper soll informieren und inspirieren, vor allem wie wir mit hybriden Eventformaten sogar weit mehr Reichweiten erzielen als im bisherigen analogen Leben. Und ein Tipp: Mit digitalen Features können wir auch abgesagte Weihnachtsfeier noch retten“; erklärt dazu Cayenne-Geschäftsführer Wolfgang Übl.

Ein weiteres Whitepaper zum Thema „Recruiting“ steht bereits seit Ende 2019 unter https://www.cayenne.at/WhitePaper-Recruiting_01-2019.pdf zur Verfügung.

Über Cayenne

Die Cayenne Marketingagentur ist eine eigentümergeführte Full-Service-Agentur in Österreich mit Firmensitzen in Wien und Niederösterreich. Der Fokus liegt auf kreativen Kommunikationslösungen für alle Kommunikationskanäle. An Kunden betreut Cayenne etwa SKODA Österreich, Borealis AG, 1a-Installateure, proHolz Austria, Bosch BSH Hausgeräte, Sanova Pharma, STHIL GmbH, Eurest, Winzer Krems, die Online-Apotheke Medistore und das Land Niederösterreich. Zudem hat die Cayenne Marketingagentur ein eigenes Tochterunternehmen namens Cayenne StratComm, das auf strategische Markenberatung und Marketingplanung spezialisiert ist.

