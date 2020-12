Ibiza-U-Ausschuss - Krainer zu VfGH-Erkenntnis: "Ein Sieg für die Aufklärung"

Wien (OTS/SK) - Der SPÖ-Fraktionsführer im Ibiza-Untersuchungsausschuss, Jan Krainer, sieht die VfGH-Entscheidung zum Ibiza-Video als einen "Sieg für die Aufklärung". SPÖ und Neos haben, unterstützt von FPÖ und Grünen, sich an den VfGH gewandt, weil die Justizministerin das Ibiza-Video und die Transkripte dazu in wesentlichen Teilen geschwärzt dem Untersuchungsausschuss vorgelegt hat, und die unzensierte Vorlage verlangt. Der VfGH hat diesem Antrag in vollem Umfang rechtgegeben. ****

Krainer hält die Entscheidung des VfGH über den Anlassfall hinaus für wesentlich für die weitere Arbeit des Untersuchungsausschusses über die mutmaßliche Käuflichkeit der türkis-blauen Bundesregierung. Denn vor allem das Bundeskanzleramt, aber auch die anderen Ministerien verweigern dem Untersuchungsausschuss die Lieferung von Akten und Unterlagen. Für Krainer kein Zufall, dass die ÖVP im Untersuchungsausschuss die einzige Partei war, die den Antrag an den VfGH nicht unterstützt hat.

"Vom VfGH haben heute sowohl die ÖVP als auch der Kanzler und die MinisterInnen ein klares Signal bekommen, dass sich die Aufklärung nicht verhindern lässt", sagt Krainer. (Schluss) wf/ls

