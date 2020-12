Toto: Fünffachjackpot – 195.000 Euro warten

Jackpots auch beim Zwölfer und in der Torwette

Wien (OTS) - Jede Menge Jackpots warten am Wochenende auf die Toto Fans. Der wichtigste ist natürlich jener beim Dreizehner. Da es bereits fünfmal in Folge niemandem gelungen ist, 13 Spiele richtig zu tippen, geht es in der Runde 49B um einen Fünffachjackpot mit rund 195.000 Euro.

Aber es gab diesmal auch keinen Zwölfer. Damit wartet hier ein einfacher Jackpot, bei dem es um mehr als 20.000 Euro gehen wird.

Und dann wäre da noch die Torwette, bei der es zum wiederholten Male weder fünf noch vier richtigen Ergebnisse gab. Eine logische Folge des Ausbleibens von Dreizehner und Torwette ist der Hattrick Jackpot. Wem es gelingt, Dreizehner und Torwette auf einem Wettschein richtig zu tippen, auf den oder die warten weitere rund 140.000 Euro.

Annahmeschluss für die Runde 49B ist am Samstag um 15:20 Uhr.

Quoten der Toto Runde 49A

5fach JP Dreizehner, im Topf bleiben EUR 175.553,96 – 195.000 Euro warten JP Zwölfer, im Topf bleiben EUR 12.051,61 4 Elfer zu je EUR 669,50 78 Zehner zu je EUR 68,60 109 5er Bonus zu je EUR 20,40

Der richtige Tipp: 2 2 X 2 X / 2 1 2 1 1 2 2 2 X 2 X 1 2

Torwette 1. Rang: JP im Topf bleiben EUR 13.705,92 Torwette 2. Rang: JP im Topf bleiben EUR 1.965,50 Torwette 3. Rang: 7 zu je EUR 124,50 Hattrick: JP im Topf bleiben EUR 139.294,46

Torwette-Resultate: 1:+ 0:1 +:+ 2:+ 1:1

Rückfragen & Kontakt:

Österreichische Lotterien

Günter Engelhart

01 / 790 70 / 31910

Gerlinde Wohlauf

01 / 790 70 / 31920



https://www.lotterien.at

https://www.win2day.at