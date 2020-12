Schieder: Kurzfristige Quarantäneregeln zu Weihnachten treffen AuslandösterreicherInnen hart

Statt Planbarkeit beschert Regierung allen mit Familie in anderen Ländern Chaos und Enttäuschung

Wien (OTS/SK) - "Von einem würdigen Weihnachtsfest hat Bundeskanzler Kurz gesprochen, und dabei auf die Lebensrealität vieler Menschen, die in Österreich leben und ihre Familie in anderen Ländern besuchen wollten, und auf jene von 580.000 AuslandsösterreicherInnen vergessen. Damit setzt die türkis-grüne Regierung eine weitere undurchdachte Aktion und auf den Verordnungstext dazu wartet man immer noch", kritisiert SPÖ-EU-Delegationsleiter Andreas Schieder. ****

Schieder hat bereits im Sommer die Petition #LoveIsNotTourism unterstützt. "Natürlich war uns allen klar, dass dieses Weihnachten nirgends große Familienfeiern stattfinden können. Aber statt Planbarkeit beschert die Regierung tausenden Paaren und Familien ein Chaos, Abreisestress und Enttäuschung über ein womöglich einsames Weihnachtsfest. Die kurzfristigen Quarantäneregeln treffen alle hart, die Familie in anderen Ländern haben. Denn die Reisepläne haben die meisten Familien natürlich längst gemacht. Hier hätte die Regierung nicht erst kurz vor knapp entscheiden sollen", so Schieder und verweist auf ähnliche Quarantäneregeln in Deutschland, die bereits seit geraumer Zeit bekannt sind und zum Teil Ausnahmen für Familienmitglieder vorsehen. (Schluss) sc

