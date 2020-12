Deutsch: „Türkis-grüner Pfusch bei Massentests: Datenleck, keine telefonische Anmeldung, IT-Ausfälle, völlig überteuert“

SPÖ-Bundesgeschäftsführer ortet „chronisches Missmanagement“: Was Kurz & Co. angreifen, geht schief – „Kurz ist kein Krisenmanager, sondern ein Krisenverstärker“

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch spricht angesichts des katastrophalen Corona-Managements der Regierung von einem „chronischen Missmanagement, das die Bevölkerung teuer bezahlen muss – und das gesundheitlich und finanziell“. „Österreich hatte zeitweise die höchsten Todes- und Infektionsraten weltweit zu beklagen, in den Tageszeitungen gibt es mittlerweile mehrseitige Todesanzeigen, und die Regierung ist nach dem Gemurkse bei der Corona-Ampel am besten Weg dazu, auch die so wichtigen Massentests zu vergeigen“, so Deutsch mit Blick auf das Datenleck, die völlig überteuerte Beschaffung, IT-Ausfälle und die Tatsache, dass keine österreichweite telefonische Anmeldung möglich ist. „Wenn die Regierung ihr selbstgestecktes Ziel einer 60-Prozent-Testbeteiligung erreichen will, muss es statt Pfusch endlich Professionalität geben“, so Deutsch gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. ****

Für SPÖ-Bundesgeschäftsführer Deutsch ist die Pannenserie bei den Massentests ein weiterer Beweis für das „Management by Chaos“ der Regierung Kurz. „Was Kurz & Co. angreifen, geht schief“, erinnert Deutsch beispielsweise an das Verordnungschaos, fehlende Teststrategien, das Verschlafen des Sommers und an die gescheiterte Corona-Ampel. „Verantwortlich dafür ist ÖVP-Kanzler Kurz, der in Wahrheit kein Krisenmanager, sondern ein Problemmacher und Krisenverstärker ist“, betonte Deutsch. Doch statt endlich Verantwortung für die eigenen Fehler zu übernehmen, „duckt Kurz feig ab und beschuldigt andere“, so Deutsch. Überhaupt scheine es mittlerweile eine „K.u.K-Allianz beim Schuldabschieben“ zu geben, so Deutsch mit Blick auf aktuelle Äußerungen des grünen Vizekanzlers Kogler in einem „NEWS“-Interview, wo Kogler zum wiederholten Mal die Bundesländer anschwärzt, um vom eigenen Versagen abzulenken. „Offenbar ist Kogler in einen Wettbewerb mit Kurz eingetreten, wer beim Beschuldigen von anderen der bessere ist. Diese Kurz-und-Kogler-Allianz ist ein Schaden für Österreich“, so Deutsch. (Schluss) mb/ls



