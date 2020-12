Büchereien der Stadt Wien öffnen am 7.12. wieder

Vorerst nur Ausborgen und Zurückgeben möglich

Wien (OTS/RK) - „Die Büchereien der Stadt Wien freuen sich, ab Montag, 7.12. wieder für alle zur Verfügung zu stehen“, kündigt der Leiter der Stadt Wien – Büchereien Christian Jahl an. Ab kommendem Montag haben die Büchereien in allen Zweigstellen und in der Hauptbücherei wieder geöffnet. Medien können dann wieder vor Ort ausgeborgt und zurückgegeben werden. „Wir ersuchen die WienerInnen nicht gleich am ersten Tag zu kommen, um Staus zu vermeiden. Alle ausgeliehenen Medien wurden automatisch um vier zusätzliche Wochen, also bis mindestens 14.12. verlängert. Es ist also genügend Zeit.“ Bestehende Büchereikarten werden um Zeit der Schließung verlängert.

Der Ablauf von Rückgabe und Ausleihe unter den geltenden Hygienebestimmungen ist mittlerweile gut eingespielt und die Büchereien können einen reibungslosen Ablauf gewährleisten. Ein Aufenthalt in den Büchereien über die notwendige Zeit für Ausleihe und Rückgabe wird vorerst nicht möglich sein.

Alle Medien wurden automatisch verlängert und müssen nicht sofort zurückgebracht werden. Sie können ab 7.12. zurückgegeben werden, allerdings ist es nicht notwendig gleich am ersten Öffnungstag zu kommen. Alle ausgeliehenen Medien wurden automatisch um vier zusätzliche Wochen, also bis mindestens 14.12. verlängert. Es fallen dafür auch keine Überziehungsgebühren an. Ausnahmsweise können ausgeliehene Medien, die schon zweimal verlängert wurden noch ein drittes Mal verlängert werden, wenn sie nicht bereits vorbestellt wurden. „Wir ersuchen unsere KundInnen auch noch mal in ihr Online-Konto zu schauen. Dort sind alle Termine für die Rückgabe aktuell gehalten und vermerkt“, so Jahl.

Die Büchereien verlängern automatisch die Mitgliedschaft für alle jene NutzerInnen, die mit Beginn der Corona-bedingten Schließzeit bereits eine aufrechte Mitgliedschaft hatten, um die Zeit der Schließung, also drei Wochen. Auch während der Schließzeit abgelaufene Büchereikarten wurden entsprechend verlängert.

Lesofantenfest 2.020 noch bis Ende Dezember online

Die Büchereien bieten weiter ein umfangreiches Programm online. So geht das Lesofantenfest 2.020 geht in die Verlängerung. Wegen des großen Zuspruchs wird die 35. Ausgabe des Festivals über den November hinaus bis Ende Dezember verlängert. Bis dahin findet sich das Programm weiter auf den Online-Kanälen der Büchereien wider: Auf YouTube www.youtube.com/buechereienwien und Instagram www.instagram.com/buechereien.wien sorgen KünstlerInnen für Unterhaltung mit Konzerten, Lesungen und sogar der ein oder anderen Theateraufführung.

Bücherei Hernals wegen Renovierung geschlossen

Wegen Renovierung geschlossen bleibt die Bücherei Hernals. Dort wird bis voraussichtlich Ende des Jahres umgebaut.

