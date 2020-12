Armin Assinger präsentiert „Die Promi-Millionenshow für Licht ins Dunkel“ am 7. Dezember in ORF 2

Hubert von Goisern, Gery Seidl, Fanny Stapf und Martina Poel zu Gast bei Armin Assinger

Wien (OTS) - Promipower für den guten Zweck – am Montag, dem 7. Dezember 2020, stellen Hubert von Goisern, Gery Seidl, Fanny Stapf und Martina Poel bei Armin Assinger in der „Promi-Millionenshow“ um 20.15 Uhr in ORF 2 ihr Wissen auf die Probe und versuchen jeweils bis zu 75.000 Euro zu erspielen. Die Gewinne werden diesmal von Meine Trafiken, Gewista und Feibra zur Verfügung gestellt. Weitere Infos zu „Licht ins Dunkel“ sind unter presse.ORF.at abrufbar.

Prominente spielen für „Licht ins Dunkel“

Hubert von Goisern verrät vor der Aufzeichnung: „Weil der gute Zweck im Vordergrund stehen muss, hat die Angst sich zu blamieren keinen Platz – da muss man durch. Ich bin weder ein Zocker noch ein Sicherheitsmensch – ich muss das hier anders machen … und einfach gewinnen.“ Fanny Stapf: „Ich habe mich gar nicht vorbereitet, weil ich keine Ahnung hatte, wie ich mich sinnvoll vorbereiten soll. Mein Wissen aus der Schulzeit ist leider relativ mau, deswegen kann ich auf das nicht so gut setzen!“ Und weiter: „Der Spaß und der gute Zweck sollten im Vordergrund stehen. Ich komme von einem Wissensmagazin und da wäre es schon ein wenig unangenehm, wenn man sich leicht blamiert, aber vielleicht könnte man das mit Charme wiedergutmachen. Ich bin mehr Sicherheitsspielerin – Zocken funktioniert bei mir leider gar nicht, da fehlt mir der Mumm.“

Gery Seidl verrät im Vorfeld, wie er sich vorbereitet hat – nämlich „gar nicht, aber nicht aus Respektlosigkeit, sondern weil es eh uferlos ist und man sich auf die ‚Millionenshow‘ nicht vorbereiten kann. Natürlich habe ich Mörderangst mich zu blamieren, aber ich hoffe, dass mich meine Mitspielerinnen und Mitspieler nicht dumm sterben lassen.“ Und über seine Strategie: „Meine Joker werde ich brauchen und zur Not werde ich zocken und schauen, ob Armin irgendeine Regung in seinem Gesicht zeigt.“ Martina Poel: „Ich habe mir alte ‚Promi-Millionenshow‘-Ausgaben angeschaut, um abzuwägen, wie schwierig die Fragen sein werden. Angst mich zu blamieren habe ich nicht, weil der gute Zweck im Vordergrund steht und da lass ich mich einfach darauf ein.“

Der Fragenbaum zur „Promi-Millionenshow“

Auch bei der ORF-„Promi-Millionenshow“ umfasst der Fragenbaum wieder 15 knifflige Wissensfragen aus verschiedenen Gebieten und reicht bis zur 75.000-Euro-Frage. Insgesamt können die vier Kandidaten somit 300.000 Euro für „Licht ins Dunkel“ erspielen. Als Unterstützung stehen den Promis wie gewohnt der 50:50-Joker, die Frage an das Publikum und der Telefonjoker zur Verfügung.

