FPÖ – Hofer: Islamforscher darf an Uni Salzburg nicht mehr unterrichten

Die bis 2021 geplante Lehr- und Forschungsarbeit muss sofort beendet werden

Wien (OTS) - Die Aufregung war groß, als ein Islamforscher der Uni Salzburg in einem Beitrag für die Georgetown University kritisiert hatte, dass die Razzien gegen die Muslimbruderschaft in Österreich ausgerechnet am Jahrestag der Reichskristallnacht stattgefunden hätten. Zudem hatte der Islamforscher vor einer Kriminalisierung des Islam gewarnt sowie die Auffassung vertreten, dass die Muslimbruderschaft, die in Ägypten als Terrororganisation eingestuft wird, in Europa kein Problem darstelle. Zwei Wochen nach den skandalösen Aussagen des Islamforschers scheint klar: Es wird für ihn offenbar keine Konsequenzen geben. „Hier sieht man wieder einmal, wie ernst es die Verantwortlichen mit dem Kampf gegen den politischen Islam wirklich nehmen. Mehr als halbherzige Distanzierungen bleiben am Ende nicht über“, kritisiert FPÖ-Bundesparteiobmann NAbg. Norbert Hofer den Umstand, dass der Rektor der Universität Salzburg gegenüber dem ORF Salzburg eine Suspendierung des Islamforschers ablehnt. Begründet wurde diese Entscheidung unter anderem damit, dass gegen den Forscher bislang keine Anklage erhoben wurde.



Beim Terroranschlag in Wien habe ganz Österreich gesehen, welche tragischen Auswirkungen der politische Islam haben kann. Hofer: „Wer hier eine Verteidigungshaltung einnimmt und dann auch noch an einer Universität forschen und unterrichten darf, ist mit Sicherheit fehl am Platz. Unser Ziel ist nicht – wie der Professor – darlegt, eine Kriminalisierung des Islam, sondern eine Handhabe gegen den politischen Islam mit einem eigenen Verbotsgesetz. Die schwarz-grüne Regierung muss das endlich umsetzen. In der Koalition mit der ÖVP war dieses Gesetz bereits geplant“, so Hofer, der nun an ÖVP-Bildungsminister Heinz Faßmann appelliert, auf die Universität Salzburg einzuwirken, damit diese Gastprofessur des Islamforschers, die Medienberichten zufolge mit Geldern aus dem Ausland finanziert werde, sofort endet.

