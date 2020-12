LR Danninger: „Wintersaison 2020/2021 am Ötscher ist gerettet“

Jetzt geht es darum, das Beste aus dieser herausfordernden Wintersaison zu machen

St. Pölten (OTS/NLK) - Die Ötscherlifte in Lackenhof werden in der Wintersaison 2020/2021 öffnen, steht bereits vor der heutigen Gesellschaftersitzung der Ötscherlifte-Gesellschaft mit Vertretern der Schröcksnadel-Gruppe und des Landes Niederösterreich fest. Wirtschafts- und Tourismuslandesrat Jochen Danninger freut sich über diese Entscheidung: „Die Wintersaison 2020/2021 am Ötscher ist gerettet! Ich freue mich sehr über das Einlenken der Schröcksnadel-Gruppe. Das ist ein gutes Ergebnis im Sinne der sportlichen Betätigung unserer Landsleute und der regionalen Wirtschaft. Jetzt geht es darum, das Beste aus dieser herausfordernden Wintersaison zu machen. Gleichzeitig müssen wir die Ötscherlifte zukunftsfit aufstellen. Dies gelingt nur mit einer Fusion mit den benachbarten Hochkar Bergbahnen.“

Weitere Informationen: Büro LR Danninger, Mag. Andreas Csar, Telefon 02742/9005-12253, E-Mail andreas.csar @ noel.gv.at

Rückfragen & Kontakt:

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit

Mag. Franz Klingenbrunner

02742/9005-13314

presse @ noel.gv.at

www.noe.gv.at/presse