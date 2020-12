SPÖ-Abgeordneter Drobits appelliert an Regierung: Bremsklötze entfernen und Homeoffice noch vor Weihnachten regeln!

Wien (OTS/SK) - Für eine klare Regelung zum Homeoffice noch vor Weihnachten spricht sich SPÖ-Nationalratsabgeordneter Christian Drobits aus. "Die Wortmeldungen der letzten Tage haben ganz klar augfgezeigt, wo die Bremser sitzen. Die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die nun im Homeoffice arbeiten, brauchen jetzt klare Regelungen und nicht erst irgendwann im Frühjahr", sagt Drobits. ****

Seit Beginn der Corona-Krise wissen alle, dass es für die Arbeit im Homeoffice praktikable Regeln braucht, die über den bestehenden Unfallversicherungsschutz und das Pendlerpauschale hinausgehen, erläutert der Abgeordnete. "Ich habe bereits Anfang Juli im Nationalrat einen Antrag eingebracht, der alle relevanten Erfordernisse für eine gesetzliche Regelung des Homeoffice beinhaltet. Die Regierung hat monatelang nichts getan und den Antrag im letzten parlamentarischen Sozialausschuss einfach vertagt", so Drobits.

Er kritisiert, dass die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Homeoffice auf den Sankt Nimmerleinstag vertröstet werden. "Das ist inakzeptabel; denn alle Fakten liegen auf dem Tisch. Und wie man hört, besteht bei den Sozialpartnerverhandlungen auch schon weitgehende Einigung zu den wichtigen Eckpunkten wie z.B. dass Homeoffice auf Freiwilligkeit basieren muss. Wo es sich noch spießt ist offensichtlich beim Thema Geld und Kostenerstattung der Aufwendungen im Homeoffice sowie bei der Frage nach der betrieblichen Mitbestimmung."

"Wenn Kosten die SteuerzahlerInnen betreffen, hat die Regierung das Motto 'Koste es was wolle'. Wenn es um einen fairen Ersatz für Strom, Internet und Co geht, wo sich die Unternehmen in der Corona-Zeit ein Körberlgeld verdienen, stehen sie auf der Bremse", sagt Drobits. Dass die Vereinbarungen zum Homeoffice mit Betriebsvereinbarung besser und gerechter sind, zeige eine aktuelle Studie von IFES im Auftrag der AK. (Schluss) wf/ls

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Parlamentsklub

01/40110-3570

klub @ spoe.at

https://klub.spoe.at