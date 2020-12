Staatssekretärin Mayer: 1,1 Mio. Euro für digitale Projekte in 2020

Das Bundesministerium für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport (BMKÖS) fördert innovative digitale Vorhaben im Bereich Kunst und Kultur mit insgesamt 1,1 Mio. Euro.

„Die COVID-19-Krise und die damit verbundenen Einschränkungen haben die Relevanz und das Potenzial digitaler Instrumente für das künstlerische Schaffen, aber vor allem für den Zugang zu Kunst und Kultur eindrücklich aufgezeigt“, erklärt Kunst- und Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer. „Daher unterstützen wir den Kunst- und Kultursektor bei der Nutzung dieser neuen digitalen Möglichkeiten in 2020 mit rund 1,1 Mio. Euro.“

Gefördert werden die Entwicklung und Umsetzung von digitalen Projekten und Formaten, die Personen und Kulturinstitutionen neue Wege der künstlerischen Auseinandersetzung, der Kultur- und Wissensvermittlung sowie des Austauschs, der Partizipation und der Interaktion mit dem Publikum ermöglichen.

Vor dem Hintergrund der COVID-19-Krise werden etwa Projekte unterstützt, die die Vermittlung und die Kommunikation mit dem Publikum fördern sollen. Darunter etwa das Vorarlberger Projekt „Poligonale“, eine digitale Plattform, die Mixed-Reality Theaterräume für die Erweiterung des Bühnenraums zur Verfügung stellt. Einen ähnlichen Zugang hat der steirische Verein Elevate mit seinem Projekt „Elev8App“. Dabei soll eine Open Source App für Kulturveranstaltungen und Festivals in Zusammenarbeit mit Datenschutzorganisationen entwickelt werden. Das System soll adaptierbar sein und Tools für Ticketing, Reservierung, Contact Tracing und Kommunikation zur Verfügung stellen. Um Zugang zu und Teilhabe an Kunst und Kultur geht es auch beim Projekt „Hunger auf Kunst und Kultur", das eine eigene österreichweite App entwickelt, um Kulturpass-InhaberInnen einen praktischen Online-Planer in die Hand zu geben.

Auch Projekte mit internationaler Sichtbarkeit werden gefördert. So etwa die in Wien ansässige Organisation „Time Machine“, die in internationaler Kooperation am Aufbau eines virtuellen Kulturerbe-Simulators, der 2000 Jahre europäische Geschichte abbildet, arbeitet. Für bildende KünstlerInnen soll die digitale Speed-Dating-Plattform „Curator meets Artist - Artist meets Curator“ die internationale Begegnung im virtuellen Raum forcieren.

Für Kinder und Jugendliche wird ein Projekt des Tiroler Theaterfestivals STEUDLTENN „Digitales Raum:Schiff“ gefördert. Ziel ist, Kindern, Jugendlichen und Schulen im ländlichen Raum die technischen und digitalen Möglichkeiten unserer Zeit näher zu bringen.

Im Bereich künstlerische Forschung und Innovation erhält das Projekt „Phiobe“ mit Sitz in der Steiermark eine Unterstützung zum Bau einer robotischen Raumorgel. Diese entsteht in Zusammenarbeit mit dem Kunstraum REAKTOR und soll erstmals in der Herbstsaison 2021 spielen. Zudem enthält das Digital-Förderpacket 2020 Soforthilfen für die Digitalisierung wertvoller Bestände, z.B. aus dem Vorlass von VALIE EXPORT und dem Nachlass von Günther Domenig.

Im Jahr 2021 wird es einen gemeinsamen Call von Bund und Bundesländern zur Förderung digitaler Vorhaben geben. Von Seiten des Bundes werden dafür rund 1,25 Mio. Euro zur Verfügung gestellt.

