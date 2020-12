COVID-19: Bewusstsein über Kinder in Familien bringen

Samariterbund bietet österreichweit Volksschulen und Kindergärten kindgerechte Unterlagen zum Thema COVID-19 an

Wien (OTS) - Der Samariterbund startete eine österreichweite Informationskampagne zum Thema Schutz vor COVID-19 in heimischen Schulen: Eine eigene Online-Plattform wurde auf der Samariterbund-Website eingerichtet. Dort gibt es das Corona-Special des Sam & Rita Kindermagazins sowie zehn kindgerechte Podcasts zum Download. Schulen und Kindergärten können das Magazin auch als Printprodukt in größerer Auflage kostenlos bestellen.

Die Corona-Pandemie wird uns auch in den nächsten Wochen noch fest im Griff haben. Eine gewisse Müdigkeit bezüglich Schutz- und Hygienemaßnahmen zeigt sich leider in der Bevölkerung. "Wir wissen, dass Kinder in den Familien wichtige Multiplikatoren sind. Sie teilen gerne ihr Wissen mit Erwachsenen. Daher haben wir für Kinder eine Informationskampagne gestartet", erklärt Reinhard Hundsmüller, Bundesgeschäftsführer des Arbeiter-Samariter-Bund Österreichs.

Die 4-seitige Sonderedition des beliebten Samariterbund-Kindermagazins mit den Rettungshunden „Sam & Rita" wurde bereits an etlichen Volksschul-Standorten verteilt. "Das Feedback von den Bildungsverantwortlichen war sehr positiv", hält Reinhard Hundsmüller, Bundesgeschäftsführer des Arbeiter-Samariter-Bund Österreichs, fest. "In dem Magazin werden wichtige Schutzmaßnahmen kindgerecht erklärt. Neben Information bietet es in Form von Rätseln die Möglichkeit, sich spielerisch mit diesem Thema zu befassen."

Das Magazin kann kostenlos bestellt werden. Die Podcasts sind auf der Website zum Download.

Das Angebot wurde ausgeweitet

Auf der Samariterbund-Website (www.samariterbund.net) wurde für Kinder ein eigener Bereich zum Thema COVID-19 eingerichtet. Dort können die Corona-Sonderausgabe des Sam & Rita Magazins und zehn Podcasts runtergeladen werden.

Schulklassen, Kindergärten und Horteinrichtungen, die Print-Exemplare in höherer Stückzahl benötigen, können diese unter www.samariterbund.net/sam-rita-schulaktion bestellen.

