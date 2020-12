TV-Tipp: Zweiter „Landkrimi Tirol: Das Mädchen aus dem Bergsee“ (8. Dezember, 20.15 Uhr, ORF 1)

Mit Tirolerin Patricia Aulitzky als neue Tiroler Kommissarin

Wien (OTS) - FERNSEHFONDS AUSTRIA

Eine junge Prostituierte wird tot aus einem Bergsee geborgen. Auf den ersten Blick deutet alles auf einen Selbstmord hin. Für Kommissarin Lisa Kuen (Patricia Aulitzky) scheinbar ein Todesfall ohne große Herausforderung, eher ein willkommener Besuch in der Heimat. Sie stammt aus der Gegend, kennt die Menschen dort und hat seit ihrer Kindheit eine enge Verbindung zu dem See. Doch dann ziehen die anfänglichen Routineermittlungen die Polizistin plötzlich in ihre eigene, nicht immer erfreuliche Vergangenheit und Familiengeschichte. Eine Story, so dunkel wie ein tiefer Bergsee.

Die KGP Filmproduktion hat den vom FERNSEHFONDS AUSTRIA geförderten, zweiten Landkrimi Tirol im Herbst 2019 im Ötztal und in Innsbruck und Umgebung gedreht. In der Hauptrolle ist eine neue Kommissarin zu sehen, gespielt von der Tirolerin Patricia Aulitzky, die von den Ecken und Kanten der Figur schwer begeistert ist: „Lisa ist recht forsch, hat eine recht schwierige Kindheit mit einigen Schicksalsschlägen hinter sich, die sie sehr verschlossen, eigen und tough gemacht haben. (…) Eine tolle weibliche Hauptrolle in einem relativ frauenlastigen Team, von denen es viel mehr geben sollte“, so Aulitzky.

Der zweite „Landkrimi Tirol: Das Mädchen aus dem Bergsee“ ist am 8. Dezember um 20.15 Uhr bei ORF 1 zu sehen.

Ein Foto der Produktion steht unter https://www.rtr.at/PI12042020FFAT_LKT in hoher Auflösung zum Download zur Verfügung.

Über den FERNSEHFONDS AUSTRIA

Der FERNSEHFONDS AUSTRIA, eingerichtet beim Fachbereich Medien der Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH (RTR Medien), ist die größte Förderstelle für Fernsehproduktionen in Österreich. Das von der Bundesregierung zur Verfügung gestellte Budget beträgt jährlich 13,5 Mio. Euro. Weitere Informationen über den FERNSEHFONDS AUSTRIA unter https://www.rtr.at/FERNSEHFONDS.



