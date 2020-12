Universität für angewandte Kunst Wien: CLOSED DOORS – OPEN HOUSE 2020 vom 9. bis 10. Dezember 2020

Angewandte lädt zum alljährlichen Open House, erstmals digital und an zwei Tagen

Wien (OTS) - CLOSED DOORS – OPEN HOUSE 2020. All virtual.

Beim alljährlichen Open House der Universität für angewandte Kunst Wien geben Studierende und Lehrende Einblicke in die Ateliers, Werkstätten und Studios der Angewandten und informieren über die Studienfächer. Im Dezember 2020 wird dies erstmalig digital passieren, um trotz der aktuellen Covid-Bestimmungen potenziellen Studierenden die Möglichkeit zu geben, sich über die Studien an der Angewandten aus erster Hand informieren zu können. Durch das neue digitale Format können auch Interessierte außerhalb Wiens an der Informationsveranstaltung teilhaben. So können sich Interessierte über alle künstlerischen Studien wie auch über die Aufnahme und Studienzulassung informieren und einen Eindruck von der bunten Vielfalt an Projekten, Kunstwerken und gestalterischen Arbeiten an der Angewandten gewinnen.

Mittels eines digitalen Leitsystems können über eine speziell eingerichtete Website die angebotenen Studien wie auch die Universität virtuell erkundet werden. Am 8.12.2020 wird die dafür geschaffene Open House-Website zugänglich sein. Ergänzend dazu – und insbesondere für vertiefende Fragen – laden die unterschiedlichen Abteilungen an den zwei Nachmittagen zu Live Chat‘s ein, die zwischen 12 und 16 Uhr stattfinden. Professor*innen und Studienberater*innen stehen gerne dafür zur Verfügung.

Wir heißen alle herzlich willkommen, die uns trotz dieser schwierigen Umstände begleiten und sich auf digitalem Weg informieren.

Zeit: Mi, 9.12. und Do, 10.12.2020 jeweils von 12 bis 16 Uhr

Ort: www.dieangewandte.at/openhouse (Website ab 8.12. online)

