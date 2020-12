oekostrom AG: Reinhard Uhrig am „Freitag in der Arena“

Wien (OTS) - Heute ist Reinhard Uhrig bei „Freitag in der Arena“, dem neuen Podcast- und Videoformat der oekostrom AG, zu Gast. Reinhard Uhrig ist Anti-Atom-Aktivist und setzt sich seit 10 Jahren bei GLOBAL 2000 für den Klima- und Umweltschutz ein. Er spricht mit oekostrom AG-Vorstand Ulrich Streibl und Moderator Thomas Rottenberg über den aktuellen „Stromfilz“, über Probleme beim Ausstieg aus fossilen Energieträgern und darüber, warum Atomkraft auch heute noch eine reale Bedrohung für uns alle ist.

Uhrig: „Für Wind-, Wasser- und Sonnenenergie stellt die Natur keine Rechnung aus: Atomkraft wird dagegen immer teurer und ist nicht mehr wettbewerbsfähig. Sogar die Banker der Weltbank sagen es: ‚Nuclear prized itself out of the market‘.“ Sein Tipp zu Inspiration und Handlungsoptionen in Sachen Klimaschutz: „Mit der Wahl des Stromanbieters hat jeder Haushalt die Möglichkeit, ein Statement zu setzen. Zudem braucht es systemisches Verständnis, denn unsere Lebensweise ist nicht nachhaltig. Dazu empfehle ich das Buch ‚Imperiale Lebensweise‘ von Ulrich Brand und Markus Wissen.“

Verfügbar ist „Freitag in der Arena“ jeden zweiten Freitag-Vormittag direkt bei der oekostrom AG, auf deren YouTube-Channel sowie in diversen Audio-Streamingkanälen.

Die nächste Folge erscheint am Freitag, 18. Dezember 2020. Zu Gast ist Elisabeth Müller von ESG Plus zum Thema „Green Finance“.

Mehr zur aktuellen Folge von „Freitag in der Arena“ finden Sie hier.

