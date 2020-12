Rotes Kreuz: Corona-Einsatz wäre ohne die vielen Freiwilligen nicht möglich

Am Samstag ist der internationale Tag des Ehrenamts – Rotkreuz-Freiwillige helfen jedes Jahr 12 Millionen Stunden

Wien (OTS) - Seit Beginn der Pandemie im März haben Sanitäterinnen und Sanitäter des Roten Kreuzes hunderttausende Coronatests abgenommen, jeden Tag sind aktuell zusätzlich zum regulären Rettungsdienst tausende Personen im Corona-Einsatz. „Die Pandemie bedeutet für Hilfsorganisationen einen erheblichen Mehraufwand. Ohne Unterstützung unserer Freiwilligen würden wir das nicht schaffen. Vielen Dank an alle, die in dieser schwierigen Zeit seit Monaten für die Menschen in Österreich im Dauereinsatz sind“, sagt Rotkreuz-Präsident Gerald Schöpfer, der dieses Amt selbst ehrenamtlich ausübt.

Österreich ist ein Land der Freiwilligen, rund 3,5 Millionen Menschen engagieren sich ehrenamtlich, doppelt so viele wie im europäischen Schnitt. Auch das Rote Kreuz verzeichnet einen Zuwachs an Freiwilligen. „Durch Corona erleben wir eine Welle der Solidarität, gemeinsam schaffen wir das“, sagt Schöpfer. So meldeten sich beim Team Österreich, einer gemeinsamen Initiative des Roten Kreuzes und Hitradio Ö3 seit Beginn der Pandemie 27.000 Freiwillige unter anderem für die Nachbarschaftshilfe. Insgesamt sind beim Team Österreich bereits 85.000 Menschen bereit anzupacken, wenn Österreich Hilfe braucht.

Gleichzeitig steigt der Bedarf an Unterstützung. „Corona ist ein Brandbeschleuniger für soziale Probleme – wir merken, dass viele Personen erstmals auf unsere Unterstützung angewiesen sind“, sagt Präsident Schöpfer. Viele Angebote des Roten Kreuzes – die vom Blutspendewesen, dem Sozialbereich, der Katastrophenhilfe, der Jugendarbeit bis hin zum Rettungsdienst reichen – bleiben daher auch während des Lockdowns bestehen, andere wurden umgestellt. Der Besuchsdienst oder die Hospiz- und Trauerbegleitung finden derzeit großteils telefonisch statt.

Beim Roten Kreuz sind rund 74.000 Personen ehrenamtlich tätig, pro Jahr sind sie rund 12 Millionen Stunden im Einsatz, der Großteil im Rettungsdienst gefolgt vom Sozialbereich.

