FREE NOW: Novelle ist ein mutiger und notwendiger Schritt für eine Taxibranche mit Zukunft

Wien (OTS) - Der Mobilitätsvermittler FREE NOW begrüßt die vom Verkehrsausschuss approbierte Novelle zum Gelegenheitsverkehrsgesetz, die „das beste beider Welten vereint“: Die Novellierung ermöglicht einen fairen Wettbewerb, schützt Taxilenker vor Sozialdumping und führt letztendlich zu mehr Service und Qualität für Fahrgäste.

Als europäischer Marktführer hat sich FREE NOW, Teil des Mobilitäts-Joint-Ventures von BMW und Daimler, seit 2018 an der politischen Diskussion beteiligt und aktiv eingebracht, um einen nachhaltigen Beitrag zur Weiterentwicklung von zukunftsfähigen Mobilitätskonzepten zu leisten. Mit 1.600 angeschlossenen Taxifahrern in Wien, Salzburg und Linz hat das Unternehmen, das seit 2011 am Markt ist, einen exzellenten Brancheneinblick und konnte dementsprechend praxis- und zukunftsrelevante Vorschläge einbringen.

Alexander Mönch, General Manager FREE NOW Österreich und Deutschland: „Wir haben uns seit Anbeginn proaktiv mit zahlreichen Vorschlägen in die Diskussion zur Novellierung eingebracht, vieles davon wird nun umgesetzt. Wir begrüßen diesen mutigen Schritt des Gesetzgebers und sind überzeugt, dass damit die richtigen Weichen für die Zukunft der Taxibranche gestellt werden.“

Bereits 2018 hat sich FREE NOW für einen flexiblen Tarif mit fixer Unter- und Obergrenze eingesetzt. „Wir sind zuversichtlich, dass der nun gesetzte gesetzliche Rahmen von den Bundesländern verantwortungsvoll genutzt wird, um eine an das jeweilige Bundesland angepasste Preisbildung vorzunehmen“, so Sarah Lamboj, Geschäftsführerin FREE NOW Österreich. Durch eine Festlegung der Mindestgrenze sowohl beim Einstiegstarif als auch beim Kilometertarif könne Sozialdumping verhindert werden. FREE NOW begrüßt zudem, dass das Gesetz Sharingdienste ermöglicht, die Fahrgästen die Chance bieten, günstiger von A nach B zu kommen und die Umwelt zu schonen.

