FPÖ – Kassegger: ÖVP nimmt islamisches Fundamentalistenproblem an Österreichs Unis nicht ernst

Wien (OTS) - „Da es offensichtlich ein islamisches Fundamentalistenproblem an einigen österreichischen Universitäten gibt, das obendrein noch mit Steuergeld finanziert wird, haben wir im heutigen Wissenschaftsausschuss in einem Antrag gefordert, dass für islamistisch-fundamentalistische Lehrveranstaltungen keine budgetären Mittel verwendet werden dürfen. Dieser Antrag wurde aber von ÖVP, SPÖ und Grüne abgelehnt“, kritisierte der freiheitliche Nationalratsabgeordnete MMMag. Dr. Axel Kassegger. „Gerade bei der Ablehnung der ÖVP sieht man wieder einmal, wie ernst sie den Kampf gegen die islamistischen Tendenzen in Österreich nimmt. In den unzähligen Pressekonferenzen nach diesem feigen Terroranschlag wurde wohl der Kampf dagegen angekündigt, wenn es dann aber um echte Maßnahmen geht, dann wird von ÖVP-Seite gekniffen“, so Kassegger.

„Im Zuge der Razzia im Umfeld der Muslimbrüder sind nämlich unter anderem auch die Universitäten in Graz und Salzburg in den Mittelpunkt des öffentlichen Interesses gerückt. So geriet ein an der Universität Salzburg situierter Politikwissenschafter und Islamophobie-Forscher ins Visier der Behörden und an der Universität Graz soll laut Medienberichten Professor Wolfgang Benedek gemeinsam mit dem Hauptverdächtigen der Polizeiaktion eine Vortragsreihe mit Rednern der Muslimbruderschaft organisiert haben“, begründete Kassegger die Notwendigkeit eines solchen Vorgehens.

