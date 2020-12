Zum Ende des harten Lockdowns: Rede des Bundespräsidenten in ORF 1 und ORF 2

Heute, am 3. Dezember, um 19.53 Uhr

Wien (OTS) - Bundespräsident Alexander Van der Bellen wendet sich zum „Ende des harten Lockdowns“ an die Bevölkerung. Die Rede des Bundespräsidenten ist heute, am Donnerstag, dem 3. Dezember 2020, unmittelbar nach dem „ZIB Wetter“ um 19.53 Uhr in ORF 1 und ORF 2 zu sehen.

