Live-Applaus für Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker: ORF ruft zur interaktiven Publikumsaktion auf

Als Tribut für das Orchester unter Riccardo Muti und Zeichen des Miteinanders in herausfordernden Zeiten – live am 1. Jänner 2021 um 11.15 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Die gute Nachricht: Das traditionelle Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker am 1. Jänner 2021 findet trotz Corona-Pandemie und leerem Goldenen Saal in jedem Fall statt! Der ORF überträgt das heuer von Maestro Riccardo Muti geleitete hochkarätige Ereignis in bewährter Manier ab 11.15 Uhr live in ORF 2 (und Ö1). In dieser für alle Beteiligten neuen und herausfordernden Situation, in der das Orchester ohne den gewohnten Applaus von üblicherweise 2.000 Konzertgästen spielen wird, setzt der ORF eine besondere Publikumsinitiative. Erstmals wird der von Millionen Menschen in mehr als 90 Ländern weltweit gesehene kulturelle Großevent interaktiv zugänglich sein. Im Rahmen einer Kooperation mit dem Grazer Unternehmen Poet Audio, seines Zeichens Hersteller hochwertiger kabelloser Soundsysteme, wird am Ende beider Konzertteile Live-Applaus von Tausenden Zuseherinnen und Zusehern generiert und im Musikverein eingespielt. Ab sofort können sich Musikinteressierte rund um den Globus unter www.mynewyearsconcert.com zur Teilnahme registrieren, um mit ihren Ovationen den Wiener Philharmonikern gebührend Tribut zu zollen. Dieser akustische Beitrag des Live-Publikums ist ein Zeichen des Miteinanders in Zeiten, in denen die Gemeinschaft zu kurz kommt und nicht nur in Konzertsälen und anderen Kulturbetrieben dieser Welt Stillstand herrscht.

Live-Beifall im Saal, vorab eingeschickte Teilnehmerfotos on ORF-Screen

Nach der Online-Registrierung können Menschen weltweit am 1. Jänner 2021 live über die Website www.mynewyearsconcert.com via Computer, Tablet oder Smartphone den Wiener Philharmonikern applaudieren. Ihr Beifall wird via Soundsystem live im Musikverein erklingen und auch in der ORF-Übertragung zu hören sein. Dabei wird das Klatschen mittels spezieller Software über sechs Server zusammengeführt und auf rund 20 Lautsprechern von Poet Audio im Saal ausgespielt. Weiters können Interessierte vorab ein kreatives Foto hochladen, das ihre Begeisterung auch optisch zum Ausdruck bringt. Eine limitierte Anzahl an Bildern, die möglichst Hinweise darauf liefern, aus welchen Teilen der Welt die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mitmachen, wird der ORF während des Live-Applauses einblenden.

ORF-TV-Kulturchef Traxl: „Zeichen der Empathie und technologischen Erneuerung“

„In diesem speziellen Jahr sind wir uns mehr denn je der Bedeutung dieser kulturellen Veranstaltung bewusst, die für so viele Menschen das neue Jahr einläutet“, sagt ORF-TV-Kulturchef Martin Traxl. „Wir sind froh und stolz, ein derart großes Musikereignis produzieren und in die Welt schicken zu können. Denn nichts verbindet mehr als die Kraft der Musik und das Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker ist wohl die stärkste musikalische Botschaft, die Österreich rund um den Globus senden kann. Mit unserer gemeinsamen interaktiven Publikumsinitiative setzen wir ein Zeichen der Empathie sowie einen weiteren Schritt in Richtung Zukunft der Neujahrskonzert-Übertragungen, die schon immer für technologische Erneuerungen standen“, so Traxl.

