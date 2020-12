"Sport in seiner Vielfalt"

Wien (OTS) - Ab 7.12.2020 bietet die ASKÖ auf ihrem neuen Online Portal www.feel-fit.at wöchentlich neue Videos mit Trainingsinhalten und Ernährungstipps zum Thema Sport und Gesundheit an.

BEWEGUNG für ZUHAUSE mit "feel-fit" by ASKÖ

Besondere Zeiten erfordern besonders Achtsamkeit!

Wir fördern daher deine Gesundheit auch von zuhause aus!



www.gesundheitssport-online.at wird zu www.feel-fit.at

Vorbeischauen und Bewegung NEU ERLEBEN.



Unsere Themen, Coaches und Inhalte:

Trend Workout mit Kristina, Bewegungsexpertin – "Training für Körper Geist und Seele!"

Bodyworkout mit Sabine, Fitness &Vitalcoach – "Tu deinem Körper etwas Gutes und fühle es!"

Rücken-FIT mit Raimund, Sportwissenschafter – "Wissen und Praxis zum Gesunden Rücken!"

Ernährung mit Andrea, Ernährungswissenschafterin – "Gesund AKTIV in der Küche!"



Bleib im Gleichgewicht mit "feel-fit" by ASKÖ.

