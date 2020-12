NEOS Salzburg regen flexible Öffnungszeiten für Geschäfte in der Vorweihnachtszeit an

Egger: „In den fünfzehn Tagen zwischen dem Ende des harten Lockdowns und dem Heiligen Abend muss alles dafür getan werden, Besucherströme zu entzerren."

Salzburg (OTS) - In der gestrigen Pressekonferenz der Bundesregierung wurde unter anderem die Öffnung des Einzelhandels mit dem 07. Dezember thematisiert. „Ein richtiger und wichtiger Schritt“, befindet NEOS Salzburg Klubobmann und Wirtschaftssprecher Sepp Egger, „allerdings muss jetzt alles dafür getan werden, dass man dem Virus keine Chance gibt, sich in wohlig warmen Geschäften zu verbreiten.“ Deswegen bringt der Landtagsabgeordnete etwa auch die Möglichkeit flexibler Geschäftsöffnungen für die Vorweihnachtszeit ins Spiel. „Zwischen dem Ende des harten Lockdowns und dem Heiligen Abend liegen genau 15 Tage, in denen die Österreicherinnen und Österreicher alle Besorgungen erledigen werden. Gerade im Hinblick darauf, dass wir uns auch für ein möglichst regionales und lokales Einkaufen aussprechen, muss von Seiten der Bundesregierung für ein sicheres Einkaufserlebnis – auch in den Betrieben ums Eck - gesorgt werden“, so Egger. Die Möglichkeiten würden dabei von einer längeren Öffnung der Geschäfte bis hin zu einer Sonntagsöffnung reichen. „Ziel muss es sein, dass wir viele Menschen auf einem Fleck über einen längeren Zeitraum vermeiden. Und wenn eine Infektion durch gute Sicherheitskonzepte der Betreiberinnen und Betreiber nicht an den Kassen IM Geschäft passiert, so besteht bei einer nicht flexiblen Öffnungszeit noch immer die Gefahr, dass sich Kundinnen und Kunden VOR dem Geschäft sammeln – und schlimmstenfalls infizieren. Mit flexiblen Öffnungszeiten würde man dieses Problem entzerren“, schließt der Klubobmann.

