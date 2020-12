„Best of Dinge“ bei „Was gibt es Neues?“ am 4. Dezember in ORF 1

Danach: „Pratersterne“-Premiere für u. a. Alfred Dorfer

Wien (OTS) - Das „Ding der Woche“ ist für viele der Höhepunkt des beliebten ORF-Ratequiz mit Oliver Baier: In dem „Was gibt es Neues?“-Special „Best of Dinge“ am Freitag, dem 4. Dezember 2020, um 21.55 Uhr in ORF 1 gibt es deshalb ein Wiedersehen mit einigen der kuriosesten Dinge wie zum Beispiel mit dem „Antischlingfressnapf“ für Hunde. Oder mit den kleinen Kügelchen zum Putzen der Innenseiten von Vasen, die sich dank der Ungeschicklichkeit einiger Rateteammitglieder über den Studioboden ergossen!

Gleich danach, um 22.45 Uhr, begrüßt Hosea Ratschiller zu einer neuen Ausgabe der „Pratersterne“ den bereits legendären Alfred Dorfer, die bayrische Stimmungskanone Constanze Lindner, den oberösterreichischen Stoiker Benedikt Mitmannsgruber sowie den musikalisch hochbegabten Michael Großschädl auf der Bühne des Wiener Szenelokals Fluc.

