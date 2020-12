Intelligente Automation von Blue Prism jetzt in AWS Marketplace verfügbar

- Amazon Comprehend: Ein Service zur Verarbeitung natürlicher

Sprache (Natural Language Processing, NLP), der das maschinelle

Lernen nutzt, um Informationen und Beziehungen in Texten zu

erkennen. Amazon Rekognition: Ein Service, der das Hinzufügen von

Bild- und Videoanalysen zu Benutzeranwendungen erleichtert, indem

eine bewährte, besonders skalierbare Deep Learning-Technologie

verwendet wird, deren Verwendung keine Kenntnisse des maschinellen

Lernens erfordert. Amazon Textract: Ein vollständig verwalteter

Machine Learning-Service, der gedruckten Text, handschriftlichen

Text und weitere Daten aus gescannten Dokumente automatisch

extrahiert, was über die einfache optische Zeichenerkennung

(Optical Character Recognition, OCR) hinausgeht. So lassen sich

Daten aus Formularen und Tabellen identifizieren, verstehen und

extrahieren.