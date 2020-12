3,357 Millionen sahen ORF-Berichterstattung zur Corona-Situation

Am 4. Dezember: „ZIB Spezial“ um 20.15 Uhr in ORF 2 mit Tobias Pötzelsberger

Wien (OTS) - Es war ein weiterer Tag der Bekanntgaben neuer Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Ausbreitung in Österreich und einmal mehr war das Interesse der Zuseherinnen und Zuseher an der aktuellen Berichterstattung des ORF groß: 3,357 Millionen (weitester Seherkreis), das sind 44 Prozent der heimischen TV-Bevölkerung ab 12 Jahren, sahen am 2. Dezember 2020 zwischen 13.00 Uhr (Pressekonferenz der Bundesregierung) und 23.25 Uhr (Ende „Runder Tisch“) die insgesamt fünf Stunden aktuelle TV-Information.

Den Topwert erzielte dabei die „Zeit im Bild“ um 19.30 Uhr mit 1,723 Millionen bei 55 Prozent Marktanteil, „Bundesland heute“ sahen 1,605 Millionen bei 58 Prozent Marktanteil.

Die „ZIB 2“ mit Bundeskanzler Sebastian Kurz im Gespräch mit Armin Wolf ließen sich bis zu 975.000 (bei 33 Prozent Marktanteil) nicht entgehen.

Die „ZIB Spezial“ um 13.00 Uhr mit der Pressekonferenz von Bundeskanzler, Vizekanzler, Gesundheitsminister und Innenminister erreichte bis zu 736.000 Zuschauerinnen und Zuschauer (bei 56 Prozent Marktanteil), jene „ZIB Spezial“ um 14.30 Uhr mit dem Finanzminister, der Tourismusministerin und dem Bildungsminister durchschnittlich 241.000 bei 24 Prozent Marktanteil.

Zur aktuellen Situation in Österreich steht am Freitag, dem 4. Dezember, um 20.15 Uhr in ORF 2 eine rund einstündige „ZIB Spezial“mit Tobias Pötzelsberger auf dem Programm von ORF 2.

