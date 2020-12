Vana stellt Initiativbericht zu gendergerechter Kohäsionspolitik vor

Geschlechtergleichstellung schützt Regionen und fördert Krisenfestigkeit

Wien/Brüssel (OTS) - Am heutigen Donnerstag stellt Monika Vana, Delegationsleiterin der österreichischen Grünen im Europaparlament, als Berichterstatterin im Ausschuss für regionale Entwicklung ihren Initiativbericht zur geschlechtsspezifischen Dimension in der Kohäsionspolitik vor.

“Der Bericht setzt sich damit auseinander, welche Rolle die Kohäsionspolitik in den Bemühungen um Geschlechtergleichstellung spielt, besonders in Bezug auf die europäische Regionalpolitik in den kommenden Jahren. Er unterstreicht, wie wichtig eine starke Regionalpolitik für die europäische Gleichstellungspolitik ist”, so Vana, die auch Gender Koordinatorin des Ausschusses ist.



Dabei gehe es nicht darum, die unterschiedlichen Aspekte der Kohäsionspolitik in Konkurrenz zueinander zu sehen, sondern zu verstehen wie diese einander stützen können. “Geschlechtergleichstellung verringert wirtschaftliche und soziale Ungleichheiten und ermöglicht nachhaltige Entwicklungen in den Regionen. Deshalb ist eine klare Empfehlung des Berichts, konkrete Gender Mainstreaming Maßnahmen zu fördern und Kapazitäten bei den EntscheidungsträgerInnen und ProjektpartnerInnen auszubauen. Immerhin führt mehr Geschlechtergleichstellung nicht nur zu mehr sozialer Gerechtigkeit, sondern auch zu effizienterer Nutzung von EU-Mitteln, sie ist also auch wirtschaftlich nützlich” erklärt Monika Vana.

Darüber hinaus befasst sich der Bericht mit aktuellen Entwicklungen, allen voran den Auswirkungen der Covid19 Krise. “Die EU-Kohäsionspolitik spielt eine zentrale Rolle in der geschlechtergerechten Bewältigung der Krise. Hierbei geht es um Bereiche wie die Organisation von Pflege, Zugang zu öffentlichen Dienstleistungen, Digitalisierung oder den Übergang in eine nachhaltigere Wirtschaft”, erläutert Vana.

“In den kommenden Wochen wird der Bericht im Ausschuss für regionale Entwicklungen diskutiert und in mehreren Schritten ein Kompromisstext verhandelt. Ich erhoffe mir, dass die Berichtsempfehlungen danach angenommen und möglichst rasch umgesetzt werden, für eine starke, geschlechtergerechte Regionalpolitik”, so Vana abschließend.



