Sidl fordert klare Haltung Österreichs gegen Einsatz von Pestiziden

SPÖ-EU-Abgeordneter: "Forschungsstrategie für ökologische Alternativen muss die Antwort sein"

Wien (OTS/SK) - Nach der Aufdeckung von Global 2000 über die Bestrebung der österreichischen Regierung mehr Umweltgifte zuzulassen, zeigt sich SPÖ-EU-Abgeordneter Günther Sidl verärgert: "Das Landwirtschaftsministerium darf nicht einfach die Pläne der EU-Kommission konterkarieren. Endlich hat ein dringend notwendiges Umdenken in Europa begonnen und dann stellt sich das Landwirtschaftsministerium im dunklen Kämmerchen dagegen und an die Spitze der Pestizid-Lobby. Schluss mit dieser Scheinheiligkeit! Wenn Nachhaltigkeit und Biodiversität nicht nur Schlagwörter bleiben sollen, braucht es beim Pflanzenschutz entscheidende Veränderungen."

Hier erwartet sich der EU-Abgeordnete auch ein vehementes Auftreten der Grünen. "Gerade dem grünen Koalitionspartner sollte klar sein, dass wir uns kein ‚Weiter so‘ mehr leisten können. Denn von Sonntagsreden hat unsere Umwelt nichts. In den letzten Jahren haben die Agar-Chemie-Konzerne wichtige Maßnahmen immer wieder verzögert. Nun sind offenbar die Grünen in der österreichischen Bundesregierung deren Partner. Das Bienen- und Artensterben ist längst nicht gebannt in Europa."

Sidl verweist auf die Notwendigkeit einer EU-Forschungsstrategie für nachhaltige Alternativen zu den bislang eingesetzten Pestiziden: "Es geht um die Gesundheit von Menschen, Tier und Umwelt. Wir brauchen sowohl klare Bestimmungen gegen Importe von pestizidbelasteten Pflanzen in die EU, als auch eine neue Forschungsstrategie für Alternativen zu den bislang eingesetzten Umweltgiften.“ (Schluss) ls

Rückfragen & Kontakt:

Katharina Steinwendtner, Pressesprecherin der SPÖ-Europaabgeordneten

Tel. +32 485 26 95 32

katharina.steinwendtner @ europarl.europa.eu