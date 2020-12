„Winter in Österreich“: Hans Knauß und Anna Veith laden zu einem winterlichen Streifzug durchs Land

Porträts der schönsten Regionen am 5. Dezember um 20.15 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Punktgenau zum ersten Schneefall ist Ex-Skistar Hans Knauß am Samstag, dem 5. Dezember 2020, um 20.15 Uhr in ORF 2 gemeinsam mit Anna Veith im vorwinterlichen Österreich unterwegs – „Winter in Österreich“ führt auf eine Reise durch die schönsten Regionen aller neun Bundesländer, die von den ORF-Landesstudios porträtiert wurden. Knauß ist dabei selbst in seinem Heimatbundesland Steiermark unterwegs und präsentiert neben atemberaubenden Landschaften auch wertvolle Tipps und Tricks, die diesen Winter in Österreich unvergesslich machen.

ORF-2-Channelmanager Alexander Hofer: „,Ein Sommer in Österreich‘ war ein sensationeller Erfolg – 1,2 Millionen Menschen in diesem Land ließen sich von Urlaub daheim begeistern, das war ein wichtiger Beitrag für diesen ganz speziellen Sommer. Und nun steht die Wintersaison ins Haus. Der ORF möchte aufzeigen, welche Optionen es gibt, den Winter auch in Corona-Zeiten schönst möglich zu erleben. Und das mit Hilfe zweier authentischer ‚Botschafter‘: Hans Knauß und Anna Veith.“

Mit malerischen Landschaften und mitreißenden Stimmungsbildern macht „Winter in Österreich“ ganz deutlich: Die Natur lebt! Für gesunde Bewegung an der frischen Luft bieten Österreichs neun Bundesländer eine attraktive Kulisse: Salzburg beherbergt mit dem Kitzsteinhorn ein Freerider- und Naturparadies, während das Burgenland mit seinem Nationalpark und der Therme als Kraftort dient. In der Bundeshauptstadt ermöglicht der Lainzer Tiergarten winterliches Vergnügen und im oberösterreichischen Mühlviertel kann die Gegend am Rücken der Pferde ausgezeichnet erkundet werden. Rodeln liegt in Tirol voll im Trend und in Kärnten versteht es der Weissensee als eisiges Paradies zu begeistern. Euphorie für das Snowboarden hegt man in Vorarlberg, während die Steirer mit ihrem ganz eigenen Loipenparadies aufwarten können. Das winterliche Eldorado Schneeberg beweist, dass Niederösterreich nicht nur flach ist. Auf diesem ganz besonderen Streifzug durchs Land verbindet sich Sport mit Natur auf harmonische Weise und bietet für jeden Geschmack und alle Fitness-Levels die richtige Inspiration.

