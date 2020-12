Familienbund: Bernhard Baier als Präsident wiedergewählt

Familien in allen Belangen des Lebens bestmöglich unterstützen

Wien/St.Pölten (OTS) - Bei der 38. Generalversammlung des Österreichischen Familienbundes, welche aufgrund der aktuellen Situation am 13.11.2020 online stattfand, wurde Mag. Bernhard Baier in seiner Funktion als Familienbund-Präsident mit 98 % wiedergewählt.

Der Österreichische Familienbund ist Österreichs größte unabhängige und überkonfessionelle Familienorganisation. Baier betonte in seiner Rede die Bedeutung von Familienorganisationen: „Wir zeigen der Politik auf, wo Familien der Schuh drückt. So konnten wir den Familienbonus von bis zu 1.500 Euro pro Kind und Jahr erreichen, den Rechtsanspruch auf Pflegekarenz sowie auf Pflegeteilzeit und die Erhöhung des Familienhärte-ausgleichsfonds. Persönlich freut mich besonders die Sonderzahlung von 360 Euro, die heuer im September unbürokratisch, weil antragslos an alle Familienbeihilfenbeziehenden ausbezahlt wurde. Das hat den Familien sehr geholfen.“

Baier bedankte sich für das große Vertrauen, das ihm entgegengebracht wurde und wird, und bedankte sich auch beim Team des Familienbundes: "Denn ohne die großartige Zusammenarbeit aller, wären diese Erfolge nicht zu erreichen!“

Als wichtigen Schwerpunkt in der nächsten Zeit sieht der Familienbund-Präsident die finanzielle Entlastung von Familien. Damit stärkt man Familien in ihren Aufgaben und auch in ihrem immer wieder klar geäußerten Wunsch nach Wahlfreiheit. „Gerade in der jetzigen Krise dürfen wir Familien mit ihren Aufgaben auch nicht allein lassen“, so Baier, der betont: „Das Instrument „Elternbildung“ ist ein sehr gutes, nur viel zu wenig breit aufgestellt."

"In diesem Sinne wünscht er sich eine Verankerung der Elternbildung im Eltern-Kind-Pass, damit dieses Instrument so früh wie möglich ganz selbstverständlich als Hilfsanker für Familien vorhanden ist. "Eine Vertiefung der Schulpartnerschaft erscheint uns in diesem Sinne ebenfalls unumgänglich. Der Lockdown im Frühjahr wie auch im Herbst haben uns bzw. zeigen uns, wie wichtig der Austausch zwischen Eltern und Familien im Sinne der Ausbildung der Kinder ist“, erklärt Bernhard Baier.

"Die gute digitale Ausstattung von Schulen, Lehrenden und Kindern sowie der achtsame Umgang in der digitalen Welt muss uns ein Anliegen sein. Denn nur so können unsere Kinder den Wert von Nachrichten, Informationen einschätzen und beurteilen. Eine wesentliche Kenntnis für beruflichen Erfolg“, schließt Baier.

