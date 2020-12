Deutsch: Kurz-Inszenierungen erinnern an „Des Kaisers neue Kleider“ – Kurz gründlich entzaubert

Viel Schein, kein Sein: ÖVP-Kanzler inszeniert sich als oberster Krisenmanager, hat durch Management by Chaos aber hohe Todes- und Infektionsraten zu verantworten

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch hat heute, Donnerstag, seine Kritik am katastrophalen Corona-Krisenmanagement von ÖVP-Kanzler Kurz und der türkis-grünen Regierung bekräftigt. „Die peinlichen Auftritte von ÖVP-Kanzler Kurz, in der er sich wahlweise als souveräner Krisenmanager, als Macher oder als oberster Virologe inszeniert, erinnern immer mehr an das Märchen ‚Des Kaisers neue Kleider‘, in dem der Märchen-Kaiser stolz seine neuen Kleider präsentiert, aber in Wahrheit völlig nackt dasteht“, betonte Deutsch. Für den SPÖ-Bundesgeschäftsführer ist klar: „Für das Krisenmanagement von Kurz gilt: Viel Schein, kein Sein. Der türkise Kanzler ruft sich zwar gern zum obersten Krisenmanager aus, in Wahrheit aber hat er nichts aus seinen Fehlern dazugelernt und trägt mit seinem Management by Chaos die Verantwortung dafür, dass Österreich eine der höchsten Todes- und Infektionsraten der Welt zu beklagen hat. Kurz ist gründlich entzaubert“, so Deutsch gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. ****

Für den SPÖ-Bundesgeschäftsführer steht fest: „Das Versagen von Kurz bei der Bewältigung der Corona-Krise hat gezeigt, dass er in Wahrheit kein Macher, sondern ein Blender und Spalter ist. Für Erfolge, die oft genug gar nicht ihm zuzuschreiben sind, lässt er sich feiern und betreibt völlig unangebrachtes Selbstlob. Aber wenn es gilt, Verantwortung für das Corona-Missmanagement und die vielen Fehler zu übernehmen, geht Kurz auf Tauchstation und schiebt die Schuld auf andere ab“, erinnert Deutsch daran, dass Kurz beispielsweise erst gestern wieder Reiserückkehrer beschuldigt hat, die zweite Corona-Welle verursacht zu haben. „Bei eigenen Fehlern auf andere zu zeigen, ist feig und schäbig, Herr Kurz. Hören Sie endlich damit auf, die Bevölkerung zu spalten. Gerade in Zeiten einer Krise ist der Zusammenhalt besonders wichtig“, so Deutsch an die Adresse von ÖVP-Kurz. (Schluss) mb/ls

