ORF III am Freitag: „So ein Theater“-Doppel u. a. mit Waltraut Haas und Ernst Anders in „Rücksichtslos dankbar“

Außerdem: „Alles auf einen Schlag“; „Kultur Heute“ aus dem Wiener Konzerthaus zum Finale des Beethoven-Jahres

Wien (OTS) - ORF III Kultur und Information bietet am Freitag, dem 4. Dezember 2020, in „ORF III AKTUELL“ (ab 9.30 Uhr) einen Überblick über das tagespolitische Geschehen. Im Vorabend meldet sich „Kultur Heute“ (19.45 Uhr) anlässlich des Beethoven-Jahr-Finales aus dem Wiener Konzerthaus sowie vom nahegelegenen Beethovenplatz. ORF-III-Moderator Patrick Zwerger begrüßt zu diesem Anlass Leona König und Barbara Rett. „Kultur Heute“ stellt außerdem ein weiteres Exponat vor, das im Rahmen der ORF-III-„Licht ins Dunkel“-Gala zur Ersteigerung bereitsteht. In der heutigen Ausgabe rückt ein Bild des niederösterreichischen Künstlers Arnold Schmidt in den Fokus, das von der Galerie Gugging zur Verfügung gestellt wird. Auf der Website des Dorotheums kann bereits jetzt mitgeboten werden:

https://www.dorotheum.com/lid

„So ein Theater“ präsentiert ab 20.15 Uhr zwei Stücke aus dem TV-Theater im ORF-Zentrum. Zum Start zeigt ORF III die 1978 aufgezeichnete Komödie „Rücksichtslos dankbar“ in einer Inszenierung von Jochen Bauer. Erwin Lombard (Ernst Anders), schrulliger Naturheiler, Kräuterforscher und Besitzer einer Leihbibliothek, überlässt die Alltagssorgen seiner aufopfernden Frau Elfi (Waltraut Haas). Erst zu spät bemerkt er, dass seine Frau wegen eines seiner neuen Heilprodukte von einem „Strizzi“ (Harry Fuss) erpresst wird. Anschließend folgt Claude Magniers Lustspiel „Alles auf einen Schlag“ (21.55 Uhr) in einer Inszenierung von Herbert Fuchs aus dem Jahr 1980. Das Pariser Mannequin Odette (Brigitte Neumeister) hat den armen Maler Pierre (Heinz Petters) als Freund fürs Herz und einen reichen Mann (Bert Fortell) für die Spesen. Um Pierre eine Karriere zu ermöglichen, will sie ihn mit der einfältigen Tochter ihres reichen Freundes verkuppeln.

