NEOS heißen ersten Bundesrat willkommen

Meinl-Reisinger/Arlamovsky: Mit Karl-Arthur Arlamovsky schlagen NEOS ein neues Kapitel ihrer Geschichte auf.

Wien (OTS) - Erfreut zeigen sich NEOS Vorsitzende und Klubobfrau Beate Meinl-Reisinger sowie der neue, erste NEOS-Bundesrat Karl-Arthur Arlamovsky anlässlich seiner heutigen Angelobung im Parlament. „Es ist ein besonderer Tag für NEOS. Dank des guten Wiener Wahlergebnisses können wir erstmals einen Bundesrat stellen. Karl-Arthur Arlamovsky ist dabei sogar das entscheidende 'Zünglein an der Waage' und damit entscheidender Mehrheitsbringer zwischen Regierungs- und Oppositionsfraktionen“, betont Meinl-Reisinger.



Karl-Arthur Arlamovsky (48), Jurist und Physiker freut sich über seine neue Aufgabe: „Es ist eine große Aufgabe für Wien in den Bundesrat einziehen zu können und dort NEOS als erster Mandatar zu vertreten. Es ist wichtig, dass auch im Bundesrat NEOS mit faktenbasierter und kritisch-konstruktiver Politik mitsprechen können und sich für ein offenes, rechtsstaatliches, liberales und tolerantes Österreich in Europa einsetzen werden.“

Rückfragen & Kontakt:

Parlamentsklub der NEOS

0664/88782480

presse @ neos.eu

http://neos.eu