S1 und S8 sind Bodenfresser und klimaschädlichste Autobahnbauvorhaben Österreichs

Entlastung braucht erst recht wieder Extra-Umfahrungen - so sie überhaupt funktioniert

Wien (OTS) - Anlässlich von Äußerungen von Wiens Stadträtin Sima, Niederösterreichs Landesrat Schleritzko aktuell sowie VP Abg. z. NR Schmuckenschlager in jüngerer Vergangenheit betont die Umweltorganisation VIRUS die Kontraproduktivität des Autobahnneubauprogramms insbesondere in Ostösterreich. Sprecher Wolfgang Rehm. "Die Prestigeprojekte S1-Lobauautobahn und S8-Marchfeld-Schnellstraße sind die klimaschädlichsten Autobahnvorhaben Österreichs, konterkarieren Simas Aussagen und passen daher nicht zum vom Nationalrat beschlossenen Klima-Notstand. Die von Niederösterreich nun wieder ins Spiel gebrachte Umfahrung Groß-Enzersdorf zeigt, dass es erst recht Umfahrungen braucht, wenn man durch verkehrserregende Autobahnen belastete Ortsgebiete entlasten will".

Landesrat Schleritzko hatte in einer Aussendung erklärt, das Land Niederösterreich sei bereit, für die Umfahrung Groß- Enzersdorf Gründe zu kaufen. "Diese war gemeinsam mit der bereits teil-errichteten Unfahrung Raasdorf Bedingung für die S1-Lobau und damit wird transparent, dass das mit der Verkehrsentlastung gerade dort ohne Autobahn noch viel leichter gehen würde. Die S1 selbst liefert nämlich in den wesentlichsten Wiener Durchzugsstraßen keine Entlastung und in Niederösterreich nur mit extra Umfahrungen" so Rehm. Besonders kurios sei in diesem Zusammenhang, dass VP Klimaschutzsprecher Schmuckenschlager anlässlich der ersten Lesung des Klimavolksbegehrens im Nationalrat zwar Klimaschutz wichtig nehmen aber in üblicher Manier auf Einzelverantwortung schieben und die CO2- Schleudern "Lobautunnel" "Marchfelder Schnellstraße" nicht nur nicht prinzipiell ablehnen habe wollen sondern sogar noch als Möglichkeit CO2 zu sparen schönzureden versucht habe. "Dabei ist ein durch Neubauten stärker fließenden Verkehr ein vielfach widerlegter, der Verkehrswissenschaft widersprechender frommer Wunsch. Der zu erwartende Doppelstau auf Südost-Tangente und Lobautunnel ist aus der Verkehrsuntersuchung des Asfinag-Einreichprojektes klar ersichtlich und zeigen sowohl die S1 als auch das Parallelprojekt S8 einen Anstieg es Gesamtverkehrs und der Emissionen", so Rehm. Allein die S1 würde für ein Szenario mit 60% Treibhausgasemissionsanstieg im Untersuchungsgebiet stehen "Da Schmuckenschlager auch Landwirtschaftskammerfunktionär ist sollten gerade ihm auch die vielen Hektar Boden die diese Projekte fressen nicht egal sein", mahnt Rehm.

In dasselbe Horn wie der VP-Mann habe nun Wiens langjährige SP-Umwelt- und nunmehrige Verkehrsstadträtin Sima gestoßen als sie in einem heute in der "Presse" erscheinenden Interview dem Lobautunnelprojekt ökologische Vorteile unterstellte. "Auch der Verweis auf nicht näher angegebene Studien, mögen sie jetzt existieren oder nicht, ändert nichts an den Inhalten der Projektunterlagen, dass die Klimaschutzziele österreichweit praktisch nur im Verkehrsbereich verspielt werden. Auch schreiben weder Niederösterreich noch Wien hier Erfolgsstorys - mit dem sturen Festhalten an fossilen Autobahnprojekten kennen wir einen Grund dafür, warum das so bleiben könnte," so Rehm abschließend.

