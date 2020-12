„AKTUELL nach fünf Spezial: Ein Land, ein Team“ blickt wieder auf die Corona-Situation in Österreich

Am 6. Dezember um 17.05 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Der ORF blickt wieder in die Bundesländer und widmet sich in der Sondersendung „AKTUELL nach fünf Spezial: Ein Land, ein Team“ dem zweiten harten Lockdown bedingt durch die Corona-Pandemie – zu sehen am Freitag, dem 6. Dezember 2020, um 17.05 Uhr in ORF 2.

Österreich rückt in Zeiten der Krise zusammen – Mut, Zuversicht und Hoffnung stehen im Vordergrund. Die ORF-Sondersendung „AKTUELL nach fünf Spezial: Ein Land, ein Team“ bittet zahlreiche Menschen, Initiativen und Unternehmen aus allen Bundesländern vor den Vorhang und zeigt, wie sie mit ihren Ideen und Aktivitäten helfen.

Schon im März und im April, im ersten Lockdown der sich damals zuspitzenden Corona-Krise, blickten zwei Spezialsendungen unter dem Titel „Ein Land, ein Team“ in ORF 2 genau in die Bundesländer. In den Ausgaben waren damals bis zu einer Million Zuseherinnen und Zuseher dabei. Im nun zweiten harten Lockdown soll die Sendung einmal mehr Menschen, Initiativen und Unternehmen aus ganz Österreich in den Vordergrund stellen, die über sich hinauswachsen und helfen, wo es nötig ist.

Zum Start der Lockerungen des Lockdowns präsentieren Gaby Konrad und Stefan Gehrer Reportagen und Berichte aus den ORF-Landesstudios. Geschaltet wird live zu den ORF-Reporterinnen und -Reportern in den Regionen und der Frage nachgegangen: Ist nach dem Lockdown vor dem Lockdown? „AKTUELL nach fünf Spezial“ berichtet, was die Massentests bringen, wie die Stadt Wien die Tests durchführt und wann die unterschiedlichen Impfstoffe erstmals zum Einsatz kommen. Darüber hinaus klärt die Sendung, wie es vor Weihnachten mit dem Handel weitergeht. Außerdem macht „AKTUELL nach fünf Spezial“ vor dem Beginn der Wintersaison einen Blick in die Skigebiete – unter anderem nach Ischgl – und klärt, ob heuer der Pistenzauber ein Traum bleibt.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at