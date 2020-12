Wölbitsch/Juraczka: Rot-Pink schikaniert Unternehmen statt sie zu fördern!

Traditionskaufhaus muss wegen Stadt auf Weihnachtsdeko verzichten – Wo bleibt angekündigte bürokratische Entlastung?

Wien (OTS) - „Rot-Pink fängt gleich zu Beginn der Amtszeit munter an, Wiener Unternehmen zu schikanieren. Dass das Wiener Traditionskaufhaus Popp-und-Kretschmer die beliebte große Weihnachtsmasche nach elf Jahren wegen einer fragwürdigen neuen Richtlinie der Stadt nicht mehr anbringen darf, kann nur ein schlechter Scherz sein. Anstatt den Betrieben jede erdenkliche Art der Unterstützung und Förderung in dieser Krisenzeit zukommen zu lassen, legt man ihnen Steine in den Weg“, so Klubobmann Markus Wölbitsch in Reaktion auf die aktuelle Medienberichterstattung.

Der stationäre Handel werde mit unverhältnismäßigen Vorschriften gequält, während ein internationaler Online-Riese mit einer Werbung von der Rathausfront lächelt. „Diese Werbefläche sollte dem Wiener Handel gratis zur Verfügung gestellt werden“, so Wölbitsch weiter. Auch für Landtagspräsident Manfred Juraczka ist das mehr als unverständlich: „Die Wiener Unternehmen leiden unter der derzeitigen Krise. Wo ist die von Rot-Pink angekündigte bürokratische Entlastung? Wo sind die Neos, die sich ja selbst als wirtschaftsliberal bezeichnen? Von all dem sehen wir nichts, von all dem spüren die Unternehmen nichts.“

„Das sind die falschen Schritte in diesen Zeiten! Wenn die Stadtregierung nicht bald in die Gänge kommt, wird Wien weiter zurückfallen“, so Wölbitsch und Juraczka abschließend.

