NEOS begrüßen Gespräche mit Bundespräsident Van der Bellen

Nick Donig: „Die Gesprächsverweigerung von ÖVP und Grünen beim gestrigen ,Runden Tisch‘ halte ich für äußerst problematisch.“

Wien (OTS) - „Der Bundespräsident schafft, was die Bundesregierung seit Monaten nicht zustande bringt: Einen offenen, konstruktiven Austausch mit der Opposition, der so wichtig ist in Zeiten wie diesen“, sagt NEOS-Generalsekretär Nick Donig und begrüßt das Gespräch zwischen Bundespräsident Alexander Van der Bellen und den Oppositionsparteien zu den Lockerungen der Corona-Maßnahmen.

„Das Fernbleiben von ÖVP und Grünen beim gestrigen ,Runden Tisch‘ im ORF halte ich für äußerst problematisch. Gerade jetzt braucht es eine sachliche Diskussion zwischen allen Fraktionen. Jene Gesprächsverweigerung hat deutlich gezeigt, dass auf die Meinung des Parlaments nicht viel Wert gelegt wird“, so Donig abschließend.

