Ö1-„Journale“ mit ÖGARI-Medienpreis 2020 ausgezeichnet

Wien (OTS) - Die Ö1-„Journale“ wurden in der Kategorie „elektronische Medien“ mit dem von der Österreichischen Gesellschaft für Anästhesiologie, Reanimation und Intensivmedizin (ÖGARI) verliehenen Medienpreis ausgezeichnet für ihre Berichterstattung über die intensivmedizinische Komponente der COVID-19-Pandemie.

Im Bereich elektronischer Medien hat sich die Fachgesellschaft in diesem Jahr dafür entscheiden, ein Radioformat und dessen gesamtes Team auf das Siegerpodest zu holen, nämlich die Ö1-„Journale“ für ihre Berichterstattung über die COVID-19-Pandemie und deren intensivmedizinische Komponente. Diese zeichne sich durch ein hervorragendes ressortübergreifendes Zusammenspiel hoch kompetenter Journalistinnen und Journalisten aus, so ÖGARI-Präsident Univ.-Prof. Dr. Klaus Markstaller, weshalb die Auszeichnung einer einzelnen Person diese Tatsache nicht ausreichend widerspiegeln würde. „Die Ö1-Journale berichten nicht nur sehr qualitätsvoll, sondern auch ausgesprochen verantwortungsbewusst, wenn es um so wichtige Themen wie die Behandlungsmöglichkeiten für schwer an COVID-19 erkrankte Menschen oder die Frage der Verfügbarkeit intensivmedizinischer Ressourcen geht“, betonte Markstaller. „Informationen hinterfragen, Behauptungen überprüfen und schließlich rasch und gut nachvollziehbar etablierte Fakten aufbereiten, das gehört zu den großen Stärken der Journale, die zu Recht als ein Flaggschiff öffentlich-rechtlicher Nachrichten gelten.“

Der ÖGARI-Medienpreis wurde ins Leben gerufen, um qualitätsvolle journalistische Arbeit zu würdigen und kompetente Berichterstattung zu Anästhesie, Intensiv-, Notfall- und Schmerzmedizin vor den Vorhang zu holen. Eine Eigenbewerbung mit einzelnen Beiträgen ist nicht möglich. Preisträgerinnen und Preisträger werden aufgrund ihrer Arbeit im vorangegangenen Jahr von der Fachgesellschaft ausgewählt.

