Covid-Test-System des Bundes: Anmeldung nicht überall ohne Internet möglich!

Pensionistenverband-Warnung aktueller denn je - PVÖ-Präsident Kostelka fordert: Jetzt niederschwelligen Zugang schaffen

Wien (OTS) - Nach der vorwöchigen Warnung des Pensionistenverbandes, dass die Anmeldung zu den Corona-Massentests österreichweit auch ohne Verwendung von Internet, E-Mail oder SMS möglich sein muss, ist leider genau das Gegenteil eingetreten: Der Bundes-Anmeldemodus ist nur per Internet möglich, Menschen ohne Internet können sich nicht anmelden. Und das, obwohl dem Pensionistenverband seitens der Regierung vollmundig alternative Anmeldemöglichkeiten versprochen wurden. „Jetzt stellt sich heraus: Es ist genau so gekommen, wie wir es befürchtet haben", stellt PVÖ-Präsident Kostelka in einem Statement zu den angelaufenen Massentests klar.

„Damit nicht all jene Menschen - darunter viele Seniorinnen und Senioren - die keinen Zugang zum Internet haben, automatisch von den Tests ausgeschlossen werden, fordert der PVÖ-Präsident eine rasche Lösung, wie sich diese Personengruppe dennoch zu den Tests anmelden kann. Kostelka: "Einige Bundesländer wie beispielsweise Tirol, Wien und das Burgenland haben bereits reagiert und bügeln das Regierungs-Unvermögen aus. Jetzt bitte keine Zeit mehr verlieren und einen niederschwelligen Zugang zu den Corona-Test auch ohne Internet FÜR ALLE sicherstellen“, fordert Kostelka abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

Pensionistenverband Österreichs

Andreas Wohlmuth

Generalsekretär

0664 48 36 138