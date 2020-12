Konstituierende Sitzung der Bezirksvertretung Hietzing

Wien (OTS/RK) - Die nächste, und konstituierende, Sitzung der Bezirksvertretung Hietzing findet am Mittwoch, dem 9. Dezember 2020, um 16 Uhr in der Maria Theresien Kaserne, Am Fasangarten 2, statt.

Die Sitzung ist corona-bedingt nicht öffentlich zugänglich. Es gibt einen Livestream auf www.wien.gv.at/bezirke/hietzing

Weitere Informationen erteilt das Büro der Bezirksvorstehung für den 13. Bezirk, Tel. 01/4000-13111 bzw. E-Mail post @ bv13.wien.gv.at. (Schluss) bv/red

