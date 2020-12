Elisabeth Wolff und Harald Himmer sind die neuen Bundesräte der Wiener Volkspartei

Angelobung heute, Donnerstag. ÖVP-Parlamentsklub hat nun 103 Mandatarinnen und Mandatare

Wien (OTS) - Zu Beginn der heutigen Sitzung des Bundesrates wurden zwei neue Bundesräte angelobt, die die Wiener Volkspartei nominiert und der Wiener Landtag entsendet hat. Es sind dies Elisabeth Wolff BA und Mag. Harald Himmer. Diese „Neuzugänge“ sind der für die ÖVP so erfolgreich geschlagene Gemeinderatswahl in Wien zu verdanken – mit über 20 Prozent der Stimmen kann die ÖVP-Wien nun zwei Bundesräte in die Länderkammer entsenden. ÖVP-Fraktionsobmann Karl Bader und ÖVP-Klubobmann August Wöginger freuen sich über diese personelle Erweiterung des gesamten ÖVP-Parlamentsklubs. „Mit diesen beiden zusätzlichen Bundesratsmandataren haben wir im ÖVP-Parlamentsklub nun 103 Mandatarinnen und Mandatare: 71 Abgeordnete zum Nationalrat, nunmehr 25 Bundesrätinnen und Bundesräte und sieben Mitglieder im Europäischen Parlament“, freuen sich Bader und Wöginger. „Damit wachsen wir weiter und bleiben der weitaus größte Klub im Parlament.“

Elisabeth Wolff, Jahrgang 1992, ist Winzerin, hat seit 2011 die Geschäftsführung im elterlichen Betrieb, dem Heurigen Wolff in Wien Döbling, über und absolviert derzeit zusätzlich ein Masterstudium an der Universität für Bodenkultur Wien für Weinbau, Önologie und Weinwirtschaft.

Mag. Harald Himmer ist Jahrgang 1964, hat ein Diplomstudium der Betriebswirtschaftslehre an der Wirtschaftsuniversität Wien absolviert und war bereits von 1995 bis 2015 im Bundesrat vertreten. Einige Male war er in der Länderkammer als Vizepräsident tätig. (Schluss)

