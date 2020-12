GLOBAL 2000 übt massive Kritik an Fahrzeugindustrie

Große Teile der Autoindustrie haben Klimaschutz verschlafen, klimaschädliche Fahrzeuge produziert und beworben.

Wien (OTS) - Anlässlich der Diskussion um das aktuelle Ökosteuerpaket der Bundesregierung nimmt die österreichische Umweltschutzorganisation GLOBAL 2000 die Fahrzeugindustrie in die Pflicht: „In den letzten fünf Jahren ist die Fahrzeugflotte in Österreich wegen dem von der Autoindustrie angestoßenen Trend zu dicken SUVs klimaschädlicher statt klimafreundlicher geworden. Auf Kosten unserer Lebensgrundlagen ist viel Geld verdient worden. Große Teile der Fahrzeugindustrie haben beim Klimaschutz geschlafen und müssen jetzt rasch umdenken sowie auf emissionsärmere Modelle setzen“, betont Johannes Wahlmüller, Klima- und Energiesprecher von GLOBAL 2000.

Die Umweltschutzorganisation weist darauf hin, dass in allen gängigen Fahrzeugkategorien mittlerweile emissionsärmere Modelle verfügbar sind und der Neukauf eines besonders klimaschädlichen Modells keine Notwendigkeit darstellt. Teile der Fahrzeugindustrie, die rechtzeitig gehandelt haben, können somit der neuen NoVA-Regelung gelassen entgegensehen. Jene, die den Klimaschutz bisher ignoriert haben, müssen aber rasch umdenken.

Neue Fahrzeuge wurden in Österreich seit Unterzeichnung des Pariser Klimaschutzabkommens klimaschädlicher, nicht klimafreundlicher

Die Verantwortung für die hohen Emissionen im Verkehrsbereich liegen zu einem großen Teil bei der Fahrzeugindustrie: Statt auf emissionsärmere Modelle zu setzen, wurden klimaschädliche Fahrzeuge produziert und beworben. Die Folge war ein Boom bei spritfressenden SUVs. Das lässt sich auch an den statistischen Daten klar ablesen: Dieselfahrzeuge hatten im Jahr 2015 einen durchschnittlichen CO2-Ausstoß von 126 g CO2/km. Bis zum Jahr 2019 stieg dieser Wert auf 133 g/km an. Bei Benzinfahrzeugen lag der durchschnittliche CO2-Ausstoß 2015 bei 123 g/km und stieg bis 2019 auf auf 128 g/km an.* Trotzdem tut die Fahrzeugindustrie so, als läge der Schlüssel für mehr Klimaschutz in einem Ersatz älterer Fahrzeuge durch Neuwagen: „Dass neue Fahrzeuge automatisch klimafreundlicher sind, ist leider ein Trugschluss. Seit Unterzeichnung des Klimaabkommens von Paris vor fünf Jahren, wurden neue Fahrzeuge im Durchschnitt sogar klimaschädlicher. Solange die Autoindustrie auf Teufel komm raus spritfressende SUVs produziert und verkauft, geht der Schuss nach hinten los“, sagt Wahlmüller.

Gesundheit tausender ÖsterreicherInnen betroffen

Mit dieser verfehlten Modellpolitik verhält sich ein großer Teil der Autoindustrie nicht nur klimaschädlich, sondern gefährdet auch die Gesundheit der österreichischen Bevölkerung. Gemäß aktuellem Bericht der Europäischen Umweltagentur zur Luftqualität in Europa** sterben in Österreich pro Jahr 7.100 Menschen vorzeitig an den Folgen von Luftverschmutzung durch Feinstaub, Stickoxide und bodennahem Ozon. Einer der wichtigsten Emissionsverursacher ist der Verkehr. „Die Weigerung großer Teile der Autoindustrie auf emissionsarme Modelle umzusatteln, hat negative Auswirkungen auf die Gesundheit der Österreicherinnen und Österreicher. Statt reflexartiger Blockaden von Teilen der Autoindustrie ist jetzt ein ambitioniertes Umdenken gefragt“, sagt Wahlmüller abschließend.

* Statistik Austria (2020): Durchschnittliche CO 2 -Emissionen der neu zugelassenen Pkw nach NEFZ 1)

** European Environment Agency (2020): Air Quality in Europe - 2020 Report

