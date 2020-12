Gaal: Informations-Offensive zu den Wiener „Nummern gegen Gewalt“ startet in Apotheken und Spar-Supermärkten

Neue Plakat-Kampagne: Notrufnummern sind rund um die Uhr für Frauen in Gewaltsituationen da

Wien (OTS) - „Es ist wichtig, dass Frauen in einer Notsituation möglichst schnell und unbürokratisch Hilfe bekommen – auch und gerade im Lockdown und während der Corona-Krise. Diese Unterstützung bekommen Frauen, die von Gewalt betroffen sind, beim 24-Stunden Frauennotruf und beim Frauenhaus-Notruf – und zwar rund um die Uhr. Die Stadt Wien ist für Frauen in Notsituationen da!“, so Vizebürgermeisterin und Frauenstadträtin Kathrin Gaal. In akuten Notsituationen ist der Polizeinotruf für Betroffene oder ZeugInnen von Gewalttaten immer erreichbar.

Informationsoffensive in Apotheken und Spar-Filialen: 24-Stunden Frauennotruf, Frauenhaus-Notruf und Polizeinotruf bieten Unterstützung

Das Frauenservice der Stadt Wien macht ab sofort gemeinsam mit der Wiener Apothekerkammer und SPAR verstärkt auf die wichtigsten Notrufnummern aufmerksam. „Beratung hilft! Wir sind für Sie da! Rufen Sie uns an, wenn Sie von Gewalt betroffen sind.“, lautet der Aufruf auf den Plakaten, die im Rahmen der „16 Tage gegen Gewalt“ aufgehängt werden.

Wer Gewalt wahrnimmt oder von Gewalt betroffen ist: Der Polizei-Notruf ist unter 133 erreichbar. Sowohl der 24-Stunden Frauennotruf (01/71719), als auch der Frauenhaus-Notruf des Vereins Wiener Frauenhäuser (05 77 22) sind rund um die Uhr besetzt. In Krisen und Notsituationen sind die Wiener Frauenhäuser für von Gewalt Betroffene da.

„Die Plakate machen in Wiener Apotheken und Spar-Filialen auf jene Nummern aufmerksam, die immer – auch im Lockdown, an Wochenenden und an Feiertagen – 24 Stunden pro Tag für Frauen in Notsituationen da sind. Ich freue mich sehr, dass die Wiener Apothekerkammer und Spar diese Informationsoffensive unterstützen. Wer Hilfe und Schutz vor Gewalt braucht, hat in unserer Stadt ein Auffangnetz. Mir ist wichtig, dass Betroffene wissen, wo sie Hilfe bekommen – und einfach anrufen können“, so Gaal.

„Frauen, die von Gewalt betroffen sind, brauchen rasche und unkomplizierte Hilfe. Die Wiener Apotheken wollen dazu beitragen, dass sowohl Frauennotruf als auch Frauenhaus-Notruf möglichst vielen Frauen zur Kenntnis gebracht werden, damit sie sich und anderen nicht nur in Zeiten des Lockdowns rasch helfen können“, erklärt Philipp Saiko, Präsident der Apothekerkammer Wien.

„Gerne leisten wir bei einem so wichtigen Thema unseren Beitrag. Weil in unseren Geschäften viele Frauen beschäftigt sind, informieren wir auch unternehmensintern darüber“, so SPAR-Geschäftsführer Alois Huber.

Videokampagne des 24-Stunden Frauennotrufs auf Social Media

Die Stadt Wien informiert während der „16 Tage gegen Gewalt“ verstärkt zu den Notrufnummern gegen Gewalt gegen Frauen – auf Infoscreens und auf Social Media.

Mit insgesamt vier Videos wird einerseits das Thema Cybergewalt, andererseits die große Bandbreite der Beratungsthemen beim 24-Stunden Frauennotruf beleuchtet.

Die Animationsvideos werden während der 16 Tage gegen Gewalt auf dem Facebook-Kanal des Frauenservice Wien laufen bzw. finden sie sich auf dem Youtube-Kanal des Frauenservice Wien.

· 24-Stunden Frauennotruf der Stadt Wien

· Was ist psychische Gewalt?

· Was ist sexualisierte Gewalt?

· Was ist Cybergewalt?

Der 24-Stunden Frauennotruf ist rund um die Uhr erreichbar – vertraulich, kostenlos und anonym. Der 24-Stunden Frauennotruf ist eine Beratungsstelle für Frauen und Mädchen ab 14 Jahren, die von Gewalt betroffen sind. Die Schwerpunktthemen sind sexualisierte Gewalt, Beziehungsgewalt und psychische Gewalt wie z.B. Stalking. Das Frauennotruf-Team ist täglich von 0 bis 24 Uhr erreichbar: 01/71719, frauennotruf @ wien.at; www.frauennotruf.wien.at / (Schluss)

