SPÖ Ottakring: MandatarInnen der Ottakringer Bezirksvertretung angelobt!

Franz Prokop zum Ottakringer Bezirksvorsteher gewählt

Wien (OTS/SPW) - Am Mittwoch, 2. Dezember 2020, fand die Konstituierung der neu gewählten Bezirksvertretung Ottakring im Festsaal des Wiener Rathauses statt. Die Angelobung der insgesamt 60 BezirksrätInnen wurde von Innovations-Stadträtin Ulli Sima durchgeführt. Nachdem alle MandatarInnen ihr Gelöbnis abgelegt hatten konnten, wurde Bezirksvorsteher Franz Prokop erneut zum Bezirksvorsteher gewählt. Als seine Stellvertreterin wurde Eva Weissmann ebenfalls in ihrem Amt bestätigt.****

Außerdem gewählt wurde die Funktion des Vorsitzenden der Bezirksvertretung, die künftig Mag. Roland König (SPÖ) ausüben wird. In der vorhergehenden Wahl im Klub der SPÖ Ottakring wurde Mag. (FH) Susanne Haase einstimmig als Klubobfrau bestätigt.

Die SPÖ Ottakring hat nun 25 Sitze in der Bezirksvertretung. Besonders ist in der Ottakringer SPÖ Fraktion der 52%ige Frauenanteil sowie eine vielfältige Mischung an erfahrenen und neuen MandatarInnen. Jüngster Mandatar ist der 20 jährige Noah Straubinger. Ein großer Dank gilt unseren ausscheidenden MandatarInnen Martin Juric, Robert Kolonovits, Wolfgang Kopper und Sonja Ramskogler, die viele Jahre engagiert für Ottakring gearbeitet haben. Herzlich wollkommen heißen wir unsere neuen MandatarInnen Nicole Murlasits, Noah Straubinger, Gerhard Makowicka, Theresa Auer, Alin-Florin Calin und Felizitas Ertelt.

Im Rahmen der konstituierenden Sitzung erklärte BV Prokop: „Besonders freue ich mich über das großartige Team, das sich durch eine gute Mischung aus erfahrenen BezirkrätInnen und neuen AktivistInnen bildet. Durch ihre Vielfalt bringen sie in unterschiedlichen Bereichen Expertise mit und bilden ein buntes Team für unseren vielfältigen Bezirk. Ottakring ist ein großartiger Bezirk. Vom Gürtel bis zum Wienerwald hat sich viel getan in den letzten Jahren wie die Neugestaltung der Neulerchenfelderstraße, die Modernisierung von zahlreichen Schulen, der Schaffung von zahlreichen Grünflächen und coolen Plätzen der Umgestaltung des Johann-Nepomuk-Berger Platz, des Hodina Parks und vielen weiteren Projekten. Auch bis 2025 haben wir viel vor. Großprojekte wie der Umgestaltung der Thaliastraße, Schulsanierungen und Modernisierungen, Begrünungen und Baumpflanzungen: Vieles ist in Planung. Ich möchte mich herzlich für das Vertrauen bedanken und freue mich, gemeinsam mit einem tollen Team, die nächsten Jahre unseren Bezirk noch besser machen zu dürfen.“ (Schluss)

