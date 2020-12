Neuer Podcast „Positiv gestimmt“ für Menschen mit HIV

Erster österreichischer Podcast zum Thema HIV. Ein Podcast für Menschen mit HIV. Von Menschen mit HIV. GSK unterstützt Initiative #positivarbeiten

Wien (OTS) - Rund um den Welt-Aidstag am 1.12. hat GSK (GlaxoSmithKline Pharma GmbH) den ersten österreichischen Podcast für Menschen mit HIV und von Menschen mit HIV gestartet. Der Podcast „Positiv gestimmt“, der in Zusammenarbeit mit GSK und ViiV Healthcare zur Verfügung gestellt wird, ist neben Spotify künftig auch auf https://livlife.com/de-at/ zu hören, einer Plattform für Menschen mit HIV und vor allem mitentwickelt von PLHIV (People living with HIV), um die wichtigsten Fragen rund um die Infektion zu klären, voneinander zu lernen und sich gegenseitig zu unterstützen.

Emotional und offen: Worum geht es in "Positiv gestimmt"?

Das erklären die Protagonisten in der ersten Podcast-Folge. In der ersten Episode stellen sich Wiltrud, Memo, Uwe und Gerben vor und geben einen Einblick darüber, wer sie sind und wie sie leben. Und sie lassen dabei ihre Zuhörer auf eine sehr emotionale und offene Weise in ihre Lebenswelten eintauchen. Sie erklären offen, was für sie "positiv" sein bedeutet – aber auch was es für jeden Einzelnen bedeutet, beim ersten österreichischen Podcast zum Thema "HIV" dabei zu sein.

Wie geht es weiter mit "Positiv gestimmt“?

Wie geht man mit den Emotionen nach der Diagnose um? Wie bekommt man Selbstvertrauen, Hoffnung, Infos zur Therapie-Einstellung beim Arzt-Gespräch? Wie sehr ist man mit HIV noch immer stigmatisiert? Wie fühlt es sich 2020/21 an HIV-positiv zu sein? Wie gehen die Protagonisten mit Stigma um, wo werden sie damit konfrontiert und was hat sich nach Life Ball & Co verändert? Welche Auswirkungen hat die HIV-Diagnose auf die berufliche Laufbahn? Welche Herausforderungen erleben HIV-positive Frauen? Was wollen/was brauchen Menschen mit HIV wirklich? Das sind nur einige Themen, die in künftigen Podcast-Folgen in den nächsten Monaten von „Positiv gestimmt“ behandelt werden.

#positivarbeiten: GSK unterzeichnet Unterstützungserklärung

Rechtzeitig zum Welt Aids Tag 2020 hat GlaxoSmithKline (GSK) nicht nur den ersten österreichischen HIV Podcast gelaunt, sondern auch auch die Initiative #positivarbeiten unterzeichnet, eine Deklaration für Gleichbehandlung und gegen Diskriminierung von Menschen mit HIV am Arbeitsplatz. Denn nach wie vor erleben HIV-positive Mitarbeitende im beruflichen Umfeld Benachteiligungen und sind Vorurteilen ausgesetzt. GSK unterzeichnet diese Erklärung im Bewusstsein der Verantwortung für die Würde seiner MitarbeiterInnen. Denn Ausgrenzung macht krank und Respekt trägt zur Lebensqualität und einem produktiven Betriebsklima bei. Deshalb bekennen wir uns schon seit vielen Jahren zu gelebter Vielfalt und Inklusion. GSK hat im Jahr 2020 einige Commitments hinsichtlich Inklusion und Diversität abgegeben. Mehr dazu auf Inclusion and diversity at GSK.

