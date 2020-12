BHÖ: Purple Light Up – Historische Gebäude erstrahlen in Lila

Innsbruck (OTS/BMDW) - In der Nacht vom 3. auf 4. Dezember setzt die globale Kampagne „Purple Light Up“ ein sichtbares Zeichen für Menschen mit Behinderung. Dieser Aktionstag soll die Rechte und Anliegen von Menschen mit Behinderung in das Bewusstsein der Öffentlichkeit rücken und für deren selbstbestimmte und gleichberechtigte Teilhabe einsetzen. In Österreich wird die internationale Kampagne von myAbility koordiniert.

Die Burghauptmannschaft Österreich unterstützt, wie zahlreiche andere namhafte öffentliche Institutionen, dieses Projekt und wird dazu in Wien und Innsbruck ausgewählte historische Gebäude in Lila beleuchten. In Kooperation mit der Innsbrucker Kommunalbetriebe AG und mit Unterstützung der Stadt Innsbruck konnte eine Beleuchtung der Rennweg-Fassade der Hofburg Innsbruck sowie der Triumphpforte in der Maria-Theresien-Straße ermöglicht werden.

„Im Zuge der Vorbereitungen wurde rasch ersichtlich, welch großen Zuspruch dieses Projekt in Wien und Innsbruck fand. Auf Grund der technischen Realisierbarkeit musste eine Auswahl jener historischen Gebäude getroffen werden, die dieses Jahr beleuchtet werden“ so der stellvertretende Burghauptmann Hofrat Mag. Markus Wimmer. „Die Burghauptmannschaft Österreich setzt mit der Teilnahme an der ‚Purple Light Up‘ -Kampagne ein sichtbares Signal für eine selbstbestimmte und gleichberechtigte Teilhabe für Menschen mit Behinderung. Die Beleuchtung der historischen Gebäude in dieser Nacht ist wichtig, um auf die Sichtbarkeit von Menschen mit Behinderung und ihren Rechten aufmerksam zu machen“, so die zuständige Ministerin, Margarete Schramböck. Eine neuerliche Teilnahme im kommenden Jahr wird angestrebt.

