IFA Immobilieninvestment „Wohnen in Floridsdorf“ zu 100 % platziert

Wien (OTS) -

Wohnbau-Projekt mit 14,45 Millionen Euro Investitionsvolumen vollständig platziert

77 Anleger beteiligten sich an diesem IFA Bauherrenmodell

Geplante Fertigstellung: 2023

Erneuter Vertriebserfolg bei IFA, Österreichs führendem Anbieter für direkte Immobilieninvestments: Binnen kurzer Zeit konnte das geförderte Wohnbau-Projekt „Wohnen in Floridsdorf“ komplett platziert werden. Das Investitionsvolumen beträgt 14,45 Millionen Euro. 77 Anleger beteiligten sich an diesem 470. IFA-Bauherrenmodell.



„Investments in Bauherrenmodelle sind eine ideale Anlagemöglichkeit in reale Sachwerte für Vermögensaufbau und Vermögensvorsorge. Die Stabilität des geförderten Wohnbaus und das Bevölkerungswachstum in Wien garantieren langfristige Vermietbarkeit und solide Renditen für unsere Investoren“, berichtet Michael Baert, Vorstand IFA AG. „Immobilieninvestments sind als sicherer Hafen für das Portfolio stark nachgefragt. Das bestätigt die rasche Platzierung von ‚Wohnen in Floridsdorf‘ einmal mehr.“

Daten & Fakten: „Wohnen in Floridsdorf“

Standort: Brünner Straße 271 / Dammäckergasse 2+4, 1210 Wien

Wohnungen: 41 Neubauwohnungen

Tiefgaragenstellplätze: 17

Investitionsvolumen: 14,45 Mio. Euro

Investment: Bauherrenmodell (MEG-Modell, 100 % platziert)





Über IFA – Institut für Anlageberatung

Einfach, smart und sicher in Immobilien investieren – das können private und institutionelle Investoren bei IFA. Österreichs führender Anbieter für direkte Immobilieninvestments hat seit der Gründung 1978 bereits 469 Projekte erfolgreich realisiert. Investoren haben IFA hierfür 2,35 Mrd. Euro anvertraut. Als Tochterunternehmen von SORAVIA und im Verbund mit der Gruppe bietet IFA Anlegern dabei das gesamte Leistungsspektrum für immobilienbasierte Investments. www.ifa.at

