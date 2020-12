Gerstl zu U-Ausschuss-Skurrilitäten: Opposition sieht Waidhofner Kammerorchester als Drehscheibe für Beeinflussung der Gesetzgebung!

Wien (OTS) - „Der U-Ausschuss ist an Kuriositäten nicht mehr zu überbieten. Wenn schon der Fasching ausfällt, dann sorgen SPÖ und NEOS zumindest für würdigen Ersatz“, so VP-Fraktionsführer Wolfgang Gerstl. Bestes Beispiel war die heutige Diskussion rund um das Sponsoring von Novomatic für das Waidhofner Kammerorchester. „Wenn dieser Verein für die Opposition die zentrale Schaltstelle für die Beeinflussung der Gesetzgebung der türkis-blauen Bundesregierung war, dann wird die Dimension der Lächerlichkeit mehr als sichtbar“, so Gerstl.

Man müsse schon sehr verzweifelt sein, wenn man sich auf ein solches inhaltliches Niveau begebe. „Ein Unternehmen, das heimische Einrichtungen sponsert und damit das regionale Vereinsleben stärkt, wird im U-Ausschuss für jede einzelne Tätigkeit kriminalisiert“, so Gerstl, der den Kurs der Opposition inzwischen als Selbstaufgabe bezeichnet. „Dass wir nun wegen des Waidhofner Kammerorchesters Sitzungen unterbrechen müssen, grenzt an die mutwillige Demontage des Kontrollinstruments U-Ausschuss!“ (Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Pressestelle des ÖVP-Parlamentsklubs

01/40110/4436

http://www.oevpklub.at