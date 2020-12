WKÖ-Handelsobmann Trefelik: „Wir ermöglichen sicheres Einkaufen“

Bundessparte Handel appelliert: „Schutzmaßnahmen einhalten“ – Handelsobmann Rainer Trefelik: „Kompensationen für schwer getroffene Branchen dringend notwendig“

Wien (OTS) - „Der Handel in Österreich setzt alles daran, sicheres Einkaufen in Österreich zu ermöglichen“, sagt Rainer Trefelik, Obmann der Bundessparte Handel der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ), zur von der Bundesregierung angekündigten Öffnung der Geschäfte am 7. Dezember. „Das ist eine gute Nachricht für unsere Betriebe und die Konsumentinnen und Konsumenten. Damit haben wir die Chance, dass alle rechtzeitig zu ihren Weihnachtsgeschenken kommen. Wir werden alles tun, um unseren Kunden die Weihnachtseinkäufe auch unter diesen außergewöhnlichen Bedingungen sicher zu ermöglichen“, so der Sprecher des österreichischen Handels.

Und Trefelik weiter: „Auch wenn die Freude über die Öffnung überwiegt, ist der Handel in vielen Bereichen nach wie vor massiv negativ von den Auswirkungen von Corona getroffen.“

In den Innenstädten und in den Schigebieten fehlen die Touristen, so leidet der Innenstadthandel massiv. „Die fehlende Tagesgastronomie wirkt sich negativ auf die Einkaufsstimmung und die Umsätze aus.“ Indirekt betroffene Branchen, wie etwa Zulieferer, insbesondere Großhandelsbranchen wie z.B. Lebensmittelgroßhändler, Obsthändler und Weinhändler, aber auch der Sportartikelhandel in Tourismusgebieten haben weiterhin hohe Einbußen zu verzeichnen. Auch für jene indirekt Betroffenen braucht es ebenso eine angemessene Unterstützung.

Maßnahmenkatalog für Handelsbetriebe

Um den Handelsbetrieben Orientierungshilfe zu bieten, hat die Bundessparte Handel der WKÖ in Zusammenarbeit mit Branchenvertretern und einem Covid-Experten vom Wiener Roten Kreuz einen Maßnahmenkatalog für sicheres Aufsperren nach dem Lockdown zusammengestellt: Von Anstellstellsystemen vor den Geschäften, über hohe Reinigungsintervalle bis hin zur Lüftung der technischen Anlagen sind hier viele Punkte enthalten. Oberste Prämisse ist es, große Menschenansammlungen zu vermeiden. Der ausgearbeitete Maßnahmenkatalog ist via http://bit.ly/aufsperren abrufbar. (PWK596/JHR)

