SPÖ-Laimer: „Tanner soll selbst Einberufung des ständigen ‚Kontrollausschusses‘ verlangen!“

ÖVP-MinisterInnen dürfen sich nicht gegenseitig decken

Wien (OTS/SK) - Die sofortige Einberufung des ständigen Unterausschusses des Landesverteidigungsausschusses, der für die Kontrolle der Nachrichtendienste des Österreichischen Bundesheeres zuständig ist, fordert am Mittwoch SPÖ-Wehrsprecher Robert Laimer. Nachdem schon wieder Berichte zutage getreten sind, dass das BVT in vollem Umfang von den terroristischen Aktivitäten des Innenstadt-Mörders Kujtim F. vom Heeresnachrichtenamt informiert war, gehört dies im Interesse der Sicherheit aller Österreicher und Österreicherinnen endgültig aufgeklärt. Die Verteidigungsministerin wäre gut beraten, die Einberufung dieses Ausschusses – so wie in der Geschäftsordnung des Nationalrates vorgesehen – selbst zu verlangen um nicht den Anschein zu erwecken, das Versagen des BVT und ihres Parteifreundes, Innenminister Nehammer, der bis heute keinerlei Verantwortung übernehmen will, zu decken. (Schluss) sd/ls

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Parlamentsklub

01/40110-3570

klub @ spoe.at

https://klub.spoe.at