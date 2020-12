Vana zur Neuen Leipzig Charta: Städte müssen zukunftsfit und resilient gemacht werden

Innovative Stadtentwicklung als fundamentale Stärkung der EU

Wien (OTS) - Anlässlich der diese Woche von EU-MinisterInnen für Stadtentwicklung und Raumordnung unterzeichneten Neuen Leipzig Charta, äußert sich Monika Vana, Delegationsleiterin der Grünen im Europaparlament: “Ich begrüße die Neue Leipzig Charta zur Stärkung von EU-Stadtpolitik. Seit der Verabschiedung der letzten Leipzig Charta 2007 haben sich viele Situationen verschärft. Besonders durch Corona-, Klima- und soziale Krise sind Städte gefragter und geforderter denn je.”

Städte als Zentrum von Innovation, kulturellem und sozialem Fortschritt, müssen in ihrer Handlungsfähigkeit gestärkt werden, urteilt die Abgeordnete. „Dazu gehört vorrangig die Sicherstellung ihrer Investitionsfähigkeit zum Ausbau von sozialer Infrastruktur und öffentlichen Dienstleistungen, deren Notwendigkeit die Corona Pandemie drastisch vor Augen führt.“

“Die Neue Leipzig Charta greift in vielerlei Hinsicht auf, was in den letzten Jahren versäumt wurde. So verschreibt sie sich stärkeren Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels, einem solidarischen Wandel hin zu fairer Verteilung und niederschwelligen Möglichkeiten für BürgerInnenbeteiligung”, unterstreicht Vana und meint weiter: “Die Aufwertung von Städten innerhalb der EU hat in den kommenden Jahren absoluten Vorrang, auch als essentielle Partnerinnen im Kampf gegen die Klimakrise. Als EU ist es nun wichtig, dass wir Städte aktiv durch direkte Projektfinanzierungen unterstützen.”

Bedauerlich sei hingegen, so Vana, das Fehlen einer Genderdimension in der Neuen Leipzig Charta, sowie der mangelnde Fokus auf die Wichtigkeit der sozialen Resilienz von Städten, ein Schwerpunkt, welchem durch Corona besondere Aufmerksamkeit gelten sollte.

“Zukunftsfähige Städte sind klimafreundlich, innovativ, geschlechtergerecht und fair. Die Neue Leipzig Charta greift diese Punkte leider nur teilweise auf. Jetzt ist maßgeblich, dass die gesetzten Pläne zu Klimafreundlichkeit, Ausbau der öffentlichen Dienstleistungen und grünen Städten auch umgesetzt werden. Das kann nur mit einem klaren Bekenntnis zur Wichtigkeit der Städte und direkter BürgerInnenbeteiligung funktionieren”, so Vana abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

monika.vana @ europarl.europa.eu

Büro Dr.in Monika Vana, MEP

Abgeordnete zum Europäischen Parlament

Delegationsleiterin der österreichischen Grünen

Grüne/EFA